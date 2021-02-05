Diğer yandan ABD kanadında hazine tahvil faizlerindeki yüksek seyir devam ediyor. Böyle olunca da herhangi bir faiz getirisi olmayan değerli metalin cazibesi azalıyor ve altından çıkışlar yaşanabiliyor. Bu da altındaki aşağı yönlü baskıyı artırıyor.