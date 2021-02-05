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    • Ekonomi
    • 05.02.2021 09:13
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    • 05.02.2021 09:13
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    son yılların en kötü seviyesinde! ? ? Uzman isimlerden flaş altın tahmini!

    sürecinde rekor üstüne rekor kıran aşı açıklamalarının ardından düşmeye başlamıştı. Aşıların uygulanmaya başlamasının ardından ise altın fiyatları son yılların en kötü seviyesine indi. Peki güvenli liman olarak bilinen ? satmalı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte detaylar…

    Altın fiyatlarında gerileme devam ediyor. Gram altın 412 lira seviyesinde. Ons altın da kritik seviye olan bin 800 doların altında işlem görüyor.

    Bir başka merak edilen yatırım aracı dolar/TL'de de düşüş eğilimi sürüyor. Kur haftanın son gününe 7.13 seviyesinde açılış yaptı.

    İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizi: "Yılın ilk ayında kötü bir performans sergileyen altın fiyatları son yılların en kötü ocak aylarından birini geride bırakmıştı. Yeni aya başlarken toparlanma eğilimleri gerçekleşmeye çalışılsa da bu çok kısa sürdü

        Bu toparlanma nedenlerinden biri ise 'Reddit' kaynaklı gümüşteki yukarı yönlü hareketlerin rüzgarı idi. Bu rüzgar uzun sürmedi ve gümüşte de altında da gevşeme hareketleri yaşandı.

        Diğer yandan ABD kanadında hazine tahvil faizlerindeki yüksek seyir devam ediyor. Böyle olunca da herhangi bir faiz getirisi olmayan değerli metalin cazibesi azalıyor ve altından çıkışlar yaşanabiliyor. Bu da altındaki aşağı yönlü baskıyı artırıyor.

        Milliyet'te yer alan habere göre, Dolar endeksinin de toparlanma çabaları ile aşağı yönlü hareketler sergileyen ons altın 1800 seviyesinin altlarında fiyatlanıyor. Gün içerisinde ABD kanadından gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verileri altın fiyatlarında volatiliteyi artıracaktır.

            Piyasalardaki beklentiler istihdamın 50 bin artış gösterebileceği yönünde. FED'in de yakından takip ettiği veri beklentileri aşar ve piyasaları tatmin ederse dolar endeksindeki toparlanma çabasına destek sağlayabilir.

            Haftanın son işlem gününde XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1800.02 – 1816.90 – 1832.51 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1785.53 – 1769.20 – 1746.91 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir."

            IKON Menkul tarafından hazırlanan altın analizi: "Ons Altın, dolar endeksindeki toparlanmanın hız kesmeden devam etmesi ile birlikte düşüşünü hızlandırdı ve dün 1788 desteği test edildi.

                Düşüşün devam etmesi halinde kısa süre önce görülen dip bölgesi 1767 seviyesi ana destek hattı olarak takip edilebilir. Bu bölgenin kırılması düşüşü hızlandırarak devam ettirebilir.

                Bu seviye, grafikte alınan yükselişin Fibonacci 50 düzeltmesine denk gelirken, kırılması halinde adım adım Fibonacci 61.8 düzeltmesine (1685) doğru gerileyebilir. Olası tepkilerde ise 1805 ilk dirençtir. Destekler: 1788 – 1767 – 1745, Dirençler: 1805 – 1823 – 1840 "
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                Haberler Ekonomi Altın fiyatları son yılların en kötü seviyesinde! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı? Uzman isimlerden flaş altın tahmini!