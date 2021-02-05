Altın fiyatlarında gerileme devam ediyor. Gram altın 412 lira seviyesinde. Ons altın da kritik seviye olan bin 800 doların altında işlem görüyor.
Bir başka merak edilen yatırım aracı dolar/TL'de de düşüş eğilimi sürüyor. Kur haftanın son gününe 7.13 seviyesinde açılış yaptı.
İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizi: "Yılın ilk ayında kötü bir performans sergileyen altın fiyatları son yılların en kötü ocak aylarından birini geride bırakmıştı. Yeni aya başlarken toparlanma eğilimleri gerçekleşmeye çalışılsa da bu çok kısa sürdü