Sevgililer Günü yaklaşırken, çiçek piyasası da hareketlendi. 14 Şubat öncesi Antalya'dan Avrupa, Balkan ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlere 7 milyon dolar değerinde 70 milyon dal kesme çiçek gönderildi.
İç piyasa da hareketlendi. Özellikle kırmızı güllere talep arttı. Bu da fiyatlara yansıdı. Bir dal gül 5 liraya seradan çıkarken, çiçekçide fiyatı 15 lirayı buluyor. Çiçekçiler, "Bu yıl gülün fiyatı 7.5 ile 15 lira arasında. Kurdelesi bile maliyeti artırıyor" dedi.
RENKLERİN DİLİ VAR
GÜL alırken rengine de dikkat etmek gerekiyor. Her renk farklı anlam taşıyor:
BEYAZ: Saflık, masumiyet, saygı, değerlilik