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    14 Şubat Sevgililer Günü öncesi ı gül fiyatları hareketlendi: 2021 çiçek fiyatları

    Sevgililer Günü yaklaşırken, çiçek piyasası da hareketlendi. 14 Şubat öncesi ’dan , ülkeleri ve lere 7 milyon dolar değerinde 70 milyon dal kesme çiçek gönderildi.

    Bir gül yeter

    Sevgililer Günü yaklaşırken, çiçek piyasası da hareketlendi. 14 Şubat öncesi Antalya'dan Avrupa, Balkan ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlere 7 milyon dolar değerinde 70 milyon dal kesme çiçek gönderildi.

    İç piyasa da hareketlendi. Özellikle kırmızı güllere talep arttı. Bu da fiyatlara yansıdı. Bir dal gül 5 liraya seradan çıkarken, çiçekçide fiyatı 15 lirayı buluyor. Çiçekçiler, "Bu yıl gülün fiyatı 7.5 ile 15 lira arasında. Kurdelesi bile maliyeti artırıyor" dedi.

    RENKLERİN DİLİ VAR
    GÜL alırken rengine de dikkat etmek gerekiyor. Her renk farklı anlam taşıyor:
    BEYAZ: Saflık, masumiyet, saygı, değerlilik


        KIRMIZI: Aşk, cesaret, tutku, takdir, tebrik
        PEMBE: Mutluluk, incelik, imrenme, tatlılık, teşekkür


        SARI: Arkadaşlık, önemseme, hoş geldin, neşe
        TURUNCU: Arzu, gurur


        ŞEFTALİ: Takdir, samimiyet, minnettarlık
        MAVİ: Eşsiz


            SİYAH: İlişkinin sonu.

            ÇİÇEKÇİYE VİRÜS AYARI
            İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere 12-13-14 Şubat'taki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi: Çiçek satışı yapan işyerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00- 17.00 arasında işyerinden ve evlere servis, 17.00- 00.00 arasında ise evlere servis şeklinde hizmet verecek.
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            Haberler Ekonomi 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi kırmızı gül fiyatları hareketlendi: 2021 çiçek fiyatları