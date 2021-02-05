İç piyasa da hareketlendi. Özellikle kırmızı güllere talep arttı. Bu da fiyatlara yansıdı. Bir dal gül 5 liraya seradan çıkarken, çiçekçide fiyatı 15 lirayı buluyor. Çiçekçiler, "Bu yıl gülün fiyatı 7.5 ile 15 lira arasında. Kurdelesi bile maliyeti artırıyor" dedi.