12 yılın rekoru

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 2020'de başarılı performans sergilediklerini belirterek, "Konsolide gelirlerimiz yıllık bazda yüzde 20 arttı, halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyümeyi gördük. 2020'de net kâr, yüzde 32 artışla son 12 yılın en yüksek yıllık değeri olan 3.2 milyar liraya yükseldi" diye konuştu.

2021'de yine sabit genişbantın kendini göstereceği, mobilde normalleşmeyle birlikte 2020'ye kıyasla daha iyi sonuçların destekleyeceği bir büyüme beklediklerini anlatan Önal, "Yüzde 14 gelir büyümesi, 15 milyar lira FAVÖK ve 7.7 milyar lira yatırım harcaması öngörüyoruz" dedi.