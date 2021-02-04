Ve netleşti! Son dakika Resmi Gazete’de yayımlandı! KDV hariç aylık 862 TL ek ödeme yapılacak…

Engellilerin bireysel eğitimine bu yıl aylık 862 lira, grup eğitimine 241 lira destek verilecek. Bu kapsamda 2021'de özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 862 lira, grup eğitimi için aylık 241 lira olarak belirlendi. Eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunarak fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda, bu tutarların iki katı kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen geri alınacak. Bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilecek.