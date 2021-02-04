İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 418 liradan, çeyrek altın 693 liradan, Cumhuriyet altını da 2,854 liradan işlem görüyor. Dolar/TL ise 7.17 TL civarında seyrediyor.
IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde şu ifadeler kullanıldı: 2075'den gelen downtrend çizgisinin son günlerde test edildiğinden ancak yukarı yönde kırılamadığından bahsetmiştik.
Bu downtrendin altında kalınmaya devam etmesi, sarı metal üzerindeki baskıyı arttırdı. Özellikle dolar endeksinin güçlü kalıyor olması altının Asya seansında 1823'ün altına geri çekilmesine sebep oldu.