İçi beni, dışı seni yakar! Dışında yazan farklı içi ondan daha farklı çıktı! Marketler vatandaşı böyle kandırmışlar!

İçi ben, dışı seni yakar! Dışında yazan farklı içi ondan daha farklı çıktı! Vatandaşı böyle kandırmışlar! Son dönemde artan gıda fiyatlarına bazı marketlerin gizli gramaj oyunları da eklendi. Fiyat artırmadan kampanya yaptığını belirten marketlerin gramajdan çaldıkları ortaya çıktı. Gramajı azaltma yoluyla tüketicileri mağdur eden işletmelere 114 bin 326 liraya varan idari para cezası verilecek. Peki hangi ürünlerde gramaj hilesi yapılıyor? Çikolatadan çereze, peynirden et ve et ürünlerine kadar birçok üründe gramaj azaltarak gizli zam yapan fırsatçı sayısı arttı.
SATIŞ FİYATI AYNI, GRAMAJI DÜŞÜK!
Yapılan incelemelerde bazı ürünlerin gramajların azaltılmasına rağmen ürünlerin değişiklikten önceki ambalajında herhangi bir farklılaştırma yapılmadan, satış fiyatı aynı tutularak ancak birim fiyatları artırılarak satılmaya devam edildiğini tespit ettiklerini ifade eden Pekcan, tüketicilerin gramaj azaltılmasını fark edemediğini, böylelikle ürünlerin fiyatlarında zımni artış yapıldığını kaydetti
HİLELİ ÜRÜNLERE 114 BİN TL CEZA!
Pekcan, "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yaptığımız düzenleme ile özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla tüketicilerimizi mağdur eden gizli zam uygulamalarına 114 bin 326 liraya varan idari para cezası verilecek" dedi.
Öte yandan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, dün yaptığı açıklamada gıda fiyatlarında istikrar için denetimlerin artırılmasını ve caydırıcı cezai önlemlerin alınmasını önerdi.
Bayraktar, "Spekülatif hareketler ve stokçuluk, denetim yetersizliği ve caydırıcı tedbirlerin eksikliği fiyatları etkiliyor. Piyasa düzenleyici kuruluşların etkinliği artırılmalı, bu kuruluşlara yenileri ilave edilmeli" dedi.