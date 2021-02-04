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    • Ekonomi
    • 04.02.2021 11:56
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    • 04.02.2021 12:52
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    İçi beni, dışı seni yakar! Dışında yazan farklı içi ondan daha farklı çıktı! Marketler vatandaşı böyle kandırmışlar!

    İçi ben, dışı seni yakar! Dışında yazan farklı içi ondan daha farklı çıktı! Son haftaların bir numaralı gündem maddesi olan fahiş fiyat artışlarına, de eklendi. Fırsatçıların zam yapmak yerine ürünlerin gramajlarını düşürdükleri ortaya çıktı. Gramaj hilesi olarak bilinen yanıltıcı ambalaj uygulamaları sıklıkla rastlanan bir durumdur. Gramaj hilesinde öne çıkan bir ürünün gramı azaltılırken fiyatının aynı kalması durumudur. Ticaret Bakanı , Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle gıda, temel tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerinde yapılan gramaj oyunlarına yüksek para cezası uygulanacağını açıkladı. Gıdadan kozmetik ürünlerine kadar hile yapıldığı araştırmalar sonucu belli oldu.

    takvim.com.tr
    İçi beni, dışı seni yakar! Vatandaşı böyle kandırmışlar

    İçi ben, dışı seni yakar! Dışında yazan farklı içi ondan daha farklı çıktı! Vatandaşı böyle kandırmışlar! Son dönemde artan gıda fiyatlarına bazı marketlerin gizli gramaj oyunları da eklendi. Fiyat artırmadan kampanya yaptığını belirten marketlerin gramajdan çaldıkları ortaya çıktı. Gramajı azaltma yoluyla tüketicileri mağdur eden işletmelere 114 bin 326 liraya varan idari para cezası verilecek. Peki hangi ürünlerde gramaj hilesi yapılıyor? Çikolatadan çereze, peynirden et ve et ürünlerine kadar birçok üründe gramaj azaltarak gizli zam yapan fırsatçı sayısı arttı.

    SATIŞ FİYATI AYNI, GRAMAJI DÜŞÜK!

    Yapılan incelemelerde bazı ürünlerin gramajların azaltılmasına rağmen ürünlerin değişiklikten önceki ambalajında herhangi bir farklılaştırma yapılmadan, satış fiyatı aynı tutularak ancak birim fiyatları artırılarak satılmaya devam edildiğini tespit ettiklerini ifade eden Pekcan, tüketicilerin gramaj azaltılmasını fark edemediğini, böylelikle ürünlerin fiyatlarında zımni artış yapıldığını kaydetti

    HİLELİ ÜRÜNLERE 114 BİN TL CEZA!

    Pekcan, "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yaptığımız düzenleme ile özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla tüketicilerimizi mağdur eden gizli zam uygulamalarına 114 bin 326 liraya varan idari para cezası verilecek" dedi.

    Öte yandan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, dün yaptığı açıklamada gıda fiyatlarında istikrar için denetimlerin artırılmasını ve caydırıcı cezai önlemlerin alınmasını önerdi.

    Bayraktar, "Spekülatif hareketler ve stokçuluk, denetim yetersizliği ve caydırıcı tedbirlerin eksikliği fiyatları etkiliyor. Piyasa düzenleyici kuruluşların etkinliği artırılmalı, bu kuruluşlara yenileri ilave edilmeli" dedi.

        HANGİ ÜRÜNLERDE HİLE YAPILDI?

        Çikolatadan çereze, peynirden et ve et ürünlerine kadar birçok üründe gramaj azaltarak gizli zam yapan fırsatçı sayısı arttı.

        Kuruyemiş paketleri 200 gramdan 180 ve 155 grama indirildi.

        Peynirde 500 ve 1000 gram olarak bilinen ambalajlar 900, 800, 870, 600 gibi farklı gramajlarla üretilmeye başlandı.

        Fındık kremasında 750 gram olarak standartlaşan ambalaj, 630 grama indirildi.

        1000 ve 500 gram olan çay paketleri 900 ve 400 gram olarak değişti.

        5 litre olarak alışageldiğimiz ayçiçek yağını 4 litre olarak raflarda yer aldı.

        Çayda 500 ve 1000 gram olarak standartlaşan paketlerde 900 gramlık uygulama başladı.

        1000 mililitre zannettiğimiz temizlik malzemeleri 900-750 mililitreye, 4 litre zannettiklerimiz 3750 mililitreye düşmüş durumda.

            DENETİMLER ARTIRILSIN

            Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gıda fiyatlarında istikrar için denetimlerin artırılmasını ve caydırıcı cezai önlemlerin alınmasını önerdi.

            Bayraktar, üretici fiyatlarında yaşanan artışların gıda ürünleri fiyatlarını da etkilediğinin altını çizerek "Üretici-tüketici fiyatları arasındaki pazarlama kanalları gıdanın fiyatlanmasında daha etken görünüyor. Spekülatif hareketler ve stokçuluk, denetim yetersizliği ve caydırıcı tedbirlerin eksikliği fiyatları etkiliyor." dedi.

            GRAMAJ HİLESİ NEDİR?

            Gramaj hilesi olarak bilinen yanıltıcı ambalaj uygulamaları sıklıkla rastlanan bir durumdur. Gramaj hilesinde öne çıkan bir ürünün gramı azaltılırken fiyatının aynı kalması durumudur.

            GRAMAJ HİLESİ CEZASI NE KADAR?

            Gramaj hilesini 'aldatıcı ticari uygulama' kapsamına alan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilecek.

            3 ŞUBAT TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YER ALDI!

            Ticaret Bakanlığı "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği"nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla gramaj hilesi olarak yanıltıcı ambalajlar aldatıcı ticari uygulama olarak nitelendi.İlgili yönetmeliğe "Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları." maddesi eklendi.Böylelikle yanıltıcı ambalaj yapan kuruluşlara 11 bin ila 114 bin TL arasında değişecek para cezası uygulanabilecek.
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            Haberler Ekonomi İçi beni, dışı seni yakar! Dışında yazan farklı içi ondan daha farklı çıktı! Marketler vatandaşı böyle kandırmışlar!