İçi beni, dışı seni yakar! Dışında yazan farklı içi ondan daha farklı çıktı! Marketler vatandaşı böyle kandırmışlar!

İçi ben, dışı seni yakar! Dışında yazan farklı içi ondan daha farklı çıktı! Vatandaşı böyle kandırmışlar! Son dönemde artan gıda fiyatlarına bazı marketlerin gizli gramaj oyunları da eklendi. Fiyat artırmadan kampanya yaptığını belirten marketlerin gramajdan çaldıkları ortaya çıktı. Gramajı azaltma yoluyla tüketicileri mağdur eden işletmelere 114 bin 326 liraya varan idari para cezası verilecek. Peki hangi ürünlerde gramaj hilesi yapılıyor? Çikolatadan çereze, peynirden et ve et ürünlerine kadar birçok üründe gramaj azaltarak gizli zam yapan fırsatçı sayısı arttı.