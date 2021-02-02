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    • Ekonomi
    • 02.02.2021 09:49
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    • 02.02.2021 09:49
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    Son dönemlerin en büyük destek paketi için geri sayım bitti! Herkes ’e adeta akın etti!

    Son dönemlerin en büyük destek paketi için geri sayım bitti! Herkes ’e adeta akın etti! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımıza önemli hizmetler sunuyor. Aile, çocuk, eğitim ve engelliler için verilen yardımlar hem nakdi hem de ayni olarak verilmekte olup temel ihtiyaçların karşılanması hedeflenmiştir. Böylece muhtaç olan ailelerin oldukça daha rahat bir halde geçinmeleri ve yaşamaları mümkün hale gelmektedir. Bakanlıktan yapılan açıklamada 20 bin TL'ye kadar barınma yardımı dar gelirli aileler için verilmeye başlandığı belirtildi. , Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan yardımlar için vatandaşlar Kaymakamlıklara gidecekler.

    Son dönemlerin en büyük destek paketi için geri sayım bitti!

    Son dönemlerin en büyük destek paketi için geri sayım bitti! Herkes e devlet'e adeta akın etti! Aile ve Toplumsal Politikalar Bakanlığı'ndan yardım almak, muhtaç olan tüm Türk vatandaşları için mümkün olmaktadır. Bakanlık tarafınca verilen yardımlardan faydalanılabilmesi için ilgili şartlara uygunluk sağlanması gerekmektedir. Toplumsal devlet olmanın bir sorumluluğu olarak hazırlanan ve devlet tarafınca verilen toplumsal yardım parası ve destekleri birçok vatandaşa destek olmaktadır. Peki 20 Bin TL barınma yardımı nereden ve nasıl alınır. 2021 Barınma Yardımı başvuruları nereden yapılacak sizler için derledik. İl ve İlçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf şubeleri, Ailelerden gelen barınma yardımı destek ödemesi taleplerini topluyor.


    Aile Bakanlığı 2021 - Barınma Yardımları, Başvuru Şartları, Başvuru Adresi

    Sağlıksız, kötü koşullarda, yaşanması zor ortamlarda kalan vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı barınma yardımları sağlıyor. Barınma Yardımları, Aile Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar İl Müdürlüğü kurumu üzerinden vatandaşlara ulaştırılıyor. Ailelerin daha iyi ve sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürmeleri için sağlanan barınma yardımları ise dört alanda veriliyor.

    AİLE BAKANLIĞI'NDAN 4 BARINMA YARDIMI

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan barınma yardımları ve ödenen rakamlar şu şekilde;

    * Betonarme Ev Yapacaklar için 40.000 TL Aile Bakanlığı Barınma Yardımı

    * Prefabrik için 30.000 TL Aile Bakanlığı Barınma Yardımı

    * Ev Bakım Onarım Tadilatları için 20.000 TL Aile Bakanlığı Barınma Yardımı

    * Ev Eşyası Alacaklar için 5.000 TL Aile Bakanlığı Barınma Yardımı

        BAKANLIĞIN SİTESİNDE YER ALAN BAŞVURU ŞARTI AÇIKLAMASI

        Barınma Yardımları vatandaşların ihtiyaç sahibi olma durumlarına göre ödenir. Gelir testi sonucuna göre ödenen yardımların onay verilmesi için sağlanması gereken şart şu şekilde;

        "Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma"

        BAŞVURULAR NEREYE YAPILIR?

        Aile Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan yardımlar için vatandaşlar Kaymakamlıklara gidecekler. Burada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yazılı başvuruda bulunacaklar. Başvuruların ardından inceleme süreci başlayacak. İnceleme sonucu olumlu olan vatandaşlar için barınma yardımı sağlanacak.

        BARINMA YARDIMI KİMLERE YAPILIR?

        Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı kendi çatısı altında oluşturduğu bir fon ile muhtaç ailelere barınma parası yardımı yapmaktadır. Bu yardımın doğru kişilere ulaşması yardımın amacına ulaşması açısından çok önemlidir. Onun için yapılacak olan yardım belirli şartlara göre sınırlandırılmıştır. Öncelikle yardım ailesinin içinde yaşadığı evin oturulamaz denilecek seviyede bakımsız olanlar yapabilirler. Bu yardım hem nakit olarak istenmesi halinde ayni olarak yapılabilmektedir.
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        Haberler Ekonomi Son dönemlerin en büyük destek paketi için geri sayım bitti! Herkes e devlet’e adeta akın etti!