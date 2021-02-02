Son dönemlerin en büyük destek paketi için geri sayım bitti! Herkes e devlet'e adeta akın etti! Aile ve Toplumsal Politikalar Bakanlığı'ndan yardım almak, muhtaç olan tüm Türk vatandaşları için mümkün olmaktadır. Bakanlık tarafınca verilen yardımlardan faydalanılabilmesi için ilgili şartlara uygunluk sağlanması gerekmektedir. Toplumsal devlet olmanın bir sorumluluğu olarak hazırlanan ve devlet tarafınca verilen toplumsal yardım parası ve destekleri birçok vatandaşa destek olmaktadır. Peki 20 Bin TL barınma yardımı nereden ve nasıl alınır. 2021 Barınma Yardımı başvuruları nereden yapılacak sizler için derledik. İl ve İlçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf şubeleri, Ailelerden gelen barınma yardımı destek ödemesi taleplerini topluyor.
Aile Bakanlığı 2021 - Barınma Yardımları, Başvuru Şartları, Başvuru Adresi
Sağlıksız, kötü koşullarda, yaşanması zor ortamlarda kalan vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı barınma yardımları sağlıyor. Barınma Yardımları, Aile Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar İl Müdürlüğü kurumu üzerinden vatandaşlara ulaştırılıyor. Ailelerin daha iyi ve sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürmeleri için sağlanan barınma yardımları ise dört alanda veriliyor.
AİLE BAKANLIĞI'NDAN 4 BARINMA YARDIMI
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan barınma yardımları ve ödenen rakamlar şu şekilde;
* Betonarme Ev Yapacaklar için 40.000 TL Aile Bakanlığı Barınma Yardımı
* Prefabrik için 30.000 TL Aile Bakanlığı Barınma Yardımı
* Ev Bakım Onarım Tadilatları için 20.000 TL Aile Bakanlığı Barınma Yardımı
* Ev Eşyası Alacaklar için 5.000 TL Aile Bakanlığı Barınma Yardımı