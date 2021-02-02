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    • Ekonomi
    • 02.02.2021 09:32
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    • 02.02.2021 09:32
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    Elektrik motorlu lerde yeni düzenlemesi! 'de yayımlandı

    'de yayımlanan karara göre elektrik motorlu binek ler ve insan taşımak üzere imal edilmiş olan diğer motorlu taşıtlar için uygulanan oranları artırıldı.

    Elektrik motorlu otomobillerde yeni ÖTV düzenlemesi

    Elektrik motorlu binek ler ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar için uygulanan özel tüketim vergisi () oranları artırıldı.

    Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer elektrik motorlu taşıtlardan motor gücü 85 kilovatı geçmeyenler için uygulanan yüzde 3'lük oran yüzde 10'a, motor gücü 85 kilovatı geçen fakat 120 kilovatı geçmeyenler için uygulanan yüzde 7'lik oran yüzde 25'e, motor gücü 120 kilovatı geçenler için uygulanan yüzde 15'lik oran yüzde 60'a yükseldi.

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    Haberler Ekonomi Elektrik motorlu otomobillerde yeni ÖTV düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı