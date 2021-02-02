Mutfaklarımızın en temel besinlerinden olan ayçiçek yağına oldukça ciddi bir zaman yapıldı. Ayçiçek yağına gelen zamların ardından Posta ve Telegraf Teşkilatı (PTT) harekete geçti. PTT ucuz ayçiçek yağı satışı yapacak. Peki PTT ayçiçek yağı litrelik ve 5 lt satışı fiyatları ne kadar? Tarım kredi ayçiçek yağı 5 lt fiyatı pttavm.com'da ne kadar? 5 lt ayçiçek yağı en ucuz nerede satılıyor? PTT Avm sayfasında TMO, AOÇ, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ürünlerinin satılacağına yer verilmişti. Ancak henüz o ürünler satışa sunulmadı. Önümüzdeki günlerde ürünlerin eklenmesi bekleniyor.
PTTAVM'DE NASIL ÜYELİK OLUŞTURULUR?
PTTAVM'den alışveriş yapabilmek için kendi adınız, soyadınız, adresiniz ve talep edilen diğer bilgilerle birlikte siteye üye olmanız gerekiyor. Üyelik işlemlerini tamamlayan vatandaşlar alışverişlere başlayabilirler.
PTTAVM'DE İKİNCİ İŞLEM İSTEDİĞİNİZ ÜRÜNE ULAŞMAK
PTTAVM'den alışveriş yapmak isteyenler için ikinci işlem aranılan ürüne ulaşılması. Vatandaşlar öncelikle PTTAVM'nin resmi sitesine ulaşacaklar. Kurumun resmi sitesi ( www.pttavm .com ) Bu site üzerinden vatandaşlar katergorilere ürünlere ulaşabilirler. Burada Tarım Kredi Kooperatifleri başta olmak üzere çok sayıda kurumun özel satışları bulunuyor. Gıda alanında alışveriş yapacaklar bu kategori üzerinden arama yapabilir ve istedikleri ürünlere ulaşabilirler. Alınması planlanan ürünler 'Sepete Ekle' seçeneği üzerinden seçilir.