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    • Ekonomi
    • 02.02.2021 14:37
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    • 02.02.2021 14:37
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    AVM online ucuza yağ, , gıda satın alma ekranı! | 'den nasıl alışveriş yapılır? 5 LT yağı fiyatları ne kadar?

    Pandemi döneminde vatandaşlar gıda fiyatlarında yaşanan yüksek zamlardan şikayetçi olmaya başladı. Özellikle yağı,, şeker ve yumurta gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların katlanarak artması üzerine devlet fahiş fiyatlar için harekete geçti. Bu bağlamda AVM'den vatandaşlara müjdeli bir haber geldi. üzerinden yapılacak alışverişlerde hem ücretsiz kargo olacak hem de temel gıda ürünleri uygun fiyatlara vatandaşlara satılacak. Bu indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar ise PTTAVM'den nasıl alışveriş yapabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, PTTAVM'den nasıl alışveriş yapılır? , un, nasıl yapılır? ?

    takvim.com.tr
    PTT AVM online ucuza yağ, un, gıda satın alma ekranı!

    Mutfaklarımızın en temel besinlerinden olan ayçiçek yağına oldukça ciddi bir zaman yapıldı. Ayçiçek yağına gelen zamların ardından Posta ve Telegraf Teşkilatı (PTT) harekete geçti. PTT ucuz ayçiçek yağı satışı yapacak. Peki PTT ayçiçek yağı litrelik ve 5 lt satışı fiyatları ne kadar? Tarım kredi ayçiçek yağı 5 lt fiyatı pttavm.com'da ne kadar? 5 lt ayçiçek yağı en ucuz nerede satılıyor? PTT Avm sayfasında TMO, AOÇ, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ürünlerinin satılacağına yer verilmişti. Ancak henüz o ürünler satışa sunulmadı. Önümüzdeki günlerde ürünlerin eklenmesi bekleniyor.



    PTTAVM'DE NASIL ÜYELİK OLUŞTURULUR?

    PTTAVM'den alışveriş yapabilmek için kendi adınız, soyadınız, adresiniz ve talep edilen diğer bilgilerle birlikte siteye üye olmanız gerekiyor. Üyelik işlemlerini tamamlayan vatandaşlar alışverişlere başlayabilirler.



    PTTAVM'DE İKİNCİ İŞLEM İSTEDİĞİNİZ ÜRÜNE ULAŞMAK

    PTTAVM'den alışveriş yapmak isteyenler için ikinci işlem aranılan ürüne ulaşılması. Vatandaşlar öncelikle PTTAVM'nin resmi sitesine ulaşacaklar. Kurumun resmi sitesi ( www.pttavm .com ) Bu site üzerinden vatandaşlar katergorilere ürünlere ulaşabilirler. Burada Tarım Kredi Kooperatifleri başta olmak üzere çok sayıda kurumun özel satışları bulunuyor. Gıda alanında alışveriş yapacaklar bu kategori üzerinden arama yapabilir ve istedikleri ürünlere ulaşabilirler. Alınması planlanan ürünler 'Sepete Ekle' seçeneği üzerinden seçilir.



        PTTAVM ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞLERİNDE SON ADIM ÜRÜNÜ ALMAK

        PTTAVM'den alacakları ürünleri sepete ekle seçeneği ile seçen müşteriler daha sonra ödeme aşamasına gelecekler. Alışveriş sepeti işareti yada Sepetim seçenekleri üzerinden almayı planladıkları ürünlere ulaşan vatandaşlar ödeme yapacaklar. Kredi kartı ile yapılacak ödemeler güvenli ödeme sistemi ile tamamlandıktan sonra kurum tarafından hazırlanacak ve kargoya verilecek. Kargonun hazırlanması ve eve ulaşması alınacak ürünlerin tedariki, kargo şirketinin çalışma hızına bağlı olarak bir kaç gün sürer.

        ALIŞVERİŞ YAPMAK İSTEYENLER DİKKAT

        Sistemde üyelik oluşturanlar, kendi üyelikleri ile ürünleri inceleyebilecekler. Beğendikleri ürünleri sepete ekle butonuna basarak alışveriş ekranında derleyecek vatandaşlar, daha sonra ödeme ekranına geçecekler. Kredi kartı ile ödeme yapacak olan vatandaşlar ödeme işlemlerinin ardından kargolarının gönderilmesini bekleyecekler. Kargonun hazırlanması, kargo firmasının hareketi kapsamında alınan eşyalar birkaç gün içinde teslim edilecek.

        İNDİRİMLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        PTT Avm sayfasında TMO, AOÇ, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ürünlerinin satılacağına yer verilmişti. Ancak henüz o ürünler satışa sunulmadı. Önümüzdeki günlerde ürünlerin eklenmesi bekleniyor.

        NE KADAR OLACAK?

        Şuanda marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 60 ile 80 lira arasında değişiyor. Ucuza satılacak yağın ne kadar olacağı ise henüz bilinmiyor.

        AYÇİÇEK YAĞININ FİYATI NEDEN ARTTI?

        Ayçiçek yağında son 3 aydaki fiyat artışı yüzde 40'ı buldu. 5 litrelik yağın fiyatı 80 liraya yaklaşmış durumda. Bu fiyat artışının arkasında küçük çiftçiliği tasfiye ederek ülkeyi küresel şirketlerin pazarına dönüştüren tarım politikaları ile halkın ayçiçek yağından başka yağ tüketemeyecek durumda olması yatıyor.
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        Haberler Ekonomi PTTAVM online ucuza yağ, un, gıda satın alma ekranı! | PTTAVM'den nasıl alışveriş yapılır? 5 LT ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?