



PTTAVM ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞLERİNDE SON ADIM ÜRÜNÜ ALMAK



PTTAVM'den alacakları ürünleri sepete ekle seçeneği ile seçen müşteriler daha sonra ödeme aşamasına gelecekler. Alışveriş sepeti işareti yada Sepetim seçenekleri üzerinden almayı planladıkları ürünlere ulaşan vatandaşlar ödeme yapacaklar. Kredi kartı ile yapılacak ödemeler güvenli ödeme sistemi ile tamamlandıktan sonra kurum tarafından hazırlanacak ve kargoya verilecek. Kargonun hazırlanması ve eve ulaşması alınacak ürünlerin tedariki, kargo şirketinin çalışma hızına bağlı olarak bir kaç gün sürer.

ALIŞVERİŞ YAPMAK İSTEYENLER DİKKAT

Sistemde üyelik oluşturanlar, kendi üyelikleri ile ürünleri inceleyebilecekler. Beğendikleri ürünleri sepete ekle butonuna basarak alışveriş ekranında derleyecek vatandaşlar, daha sonra ödeme ekranına geçecekler. Kredi kartı ile ödeme yapacak olan vatandaşlar ödeme işlemlerinin ardından kargolarının gönderilmesini bekleyecekler. Kargonun hazırlanması, kargo firmasının hareketi kapsamında alınan eşyalar birkaç gün içinde teslim edilecek.