Gübre ve mazot desteği ödemesi ne zaman yatacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bu bağlamda yeni ayın gelmesiyle beraber mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih araştırılıyor. Çiftçilere devlet tarafından verilen desteklerden olan mazot ve gübre desteğinin yeni yılda ne zaman yapılacağı çok merak konusu. Şubat ayına az bir zaman kala çiftçiler ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, gübre ve mazot desteği ödemesi ne zaman yatacak? Ödeme takvimi belli oldu mu? Tritikale, çeltik, çavdar, buğday...

2021 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan mazot ve gübre desteği ödemeleri çiftçiler tarafından dört gözle bekleniyor. Geçtiğimiz sene toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin lira destek ödemesi yapılmıştı. 2021 yılında mazot ve gübre desteği ödemelerinin takvimi henüz açıklanmadı. Bir önceki sene ödemeler mart-nisan ayları içerisinde yapılmıştı. Buna göre, 2021 destek ödemelerinin de aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.