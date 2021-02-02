Avrasya Tüneli’nde geçiş ücretleri değişti: Gidiş-dönüş 92 TL (Ekonomi haberleri)

İstanbul'un iki yakasını denizin altından birleştiren Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretleri değişti. Avrasya Tüneli'nin resmi web sitesinde yer alan güncel geçiş ücretleri tarifesine göre, dünden geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 46 lira, minibüsler için ise 69 lira olarak belirlendi. Böylece iki yaka arasında gidip gelen bir araç için ücret 92 liraya çıkmış oldu. Fiyatlara yüzde 8 KDV dahil olurken, Avrasya Tüneli'nden sadece 1. ve 2. sınıf araçların geçebildiği belirtildi.
THY İLE UKRAYNA TATİLİ 99 DOLAR
Türk Hava Yolları (THY) başlattığı yeni kampanya ile Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna'ya gidiş-dönüş her şey dahil 99 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor. Yeni kampanya ile THY transfer merkezi İstanbul'dan; Balkanlar'da Kişinev'e 99 dolar, Bükreş, Cluj, Zagreb'e 109, Sofya, Ljubljana, Saraybosna, Üsküp, Priştine'ye 119, Belgrad'a 129, Podgorica'ya ise 139 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor. Ukrayna'da ise Kharkiv, Lviv, Zaporijya'a 99, Kherson'a 119, Kiev'e 159, Odessa'ya 169 dolardan başlayan fiyatlarla gidilebiliyor.
İSTANBULLULAR'A METRO MÜJDESI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- Kayaşehir metro hattı projemizi bu yılın sonunda halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi. Başakşehir- Kayaşehir metro hattı inşaatında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, kentte yapımı devam eden 5 hatta 91 kilometrelik metro yapımını sürdürdüklerini kaydetti.