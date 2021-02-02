Avrasya Tüneli’nde geçiş ücretleri değişti: Gidiş-dönüş 92 TL (Ekonomi haberleri)

İstanbul'un iki yakasını denizin altından birleştiren Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretleri değişti. Avrasya Tüneli'nin resmi web sitesinde yer alan güncel geçiş ücretleri tarifesine göre, dünden geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 46 lira, minibüsler için ise 69 lira olarak belirlendi. Böylece iki yaka arasında gidip gelen bir araç için ücret 92 liraya çıkmış oldu. Fiyatlara yüzde 8 KDV dahil olurken, Avrasya Tüneli'nden sadece 1. ve 2. sınıf araçların geçebildiği belirtildi.