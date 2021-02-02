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    • Ekonomi
    • 02.02.2021 09:54
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    • 02.02.2021 09:54
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    ATM ve hesap bilgileri yoksa PTT'den hemen veriliyor! En az 2.146 ve en fazla 5.366 lira ödenecek

    ATM ve hesap bilgileri yoksa PTT'den hemen veriliyor! En az 2.146 ve 5.366 lira ödenecek. Koronavirüs salgınıyla birlikte pek çok kişiye sağlanan destekler sürüyor. Bu tedbirler arasında de yer alıyor. Bilindiği üzere salgın nedeniyle devreye alınan kısa çalışma uygulaması kapsamında ödemeler devam ediyor. Ödenekten faydalanan vatandaşlar yeni ayla birlikte Ocak ayı ödemelerinin ne zaman hesaplarında olacağını merak ediyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri tarihlerini açıkladı.

    ATM ve hesap bilgileri yoksa PTT'den hemen veriliyor!

    Koronavirüs salgınıyla birlikte ekonomik anlamda vatandaşa pek çok destek sunuldu. Devreye alınan bu tedbirlerin çoğu devam ediyor. Şubat ayıyla birlikte kısa çalışma ödeğinin ne zaman hesaplara yatırılacağı akıllarda bir soru işareti olarak yer ediniyordu. Bu destekler arasında yer alan kısa çalışma ödemeleri devam ederken ödemeler hakkında önemli bir gelişme meydana geldi. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşlarının ne zaman yatırılacağına dair bilgiyi paylaştı. Bu bağlamda destek kapsamında ödeme alanlar bu tarihi öğrenmek istiyor.

    5 ŞUBAT'TA YATIRILACAK

    Bakan Selçuk Ocak ayı ödemelerinin 5 Şubat'ta belirtilen banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

    Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.

    En düşük kısa çalışma ödeneği: 2.146 TL

    En yüksek kısa çalışma ödeneği: 5.366 TL

        İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI

        Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı.

        İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI

        Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
        Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
        Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
        Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

        İşsizlik Ödeneğine Başvuru

        Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

        İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

            İşsizlik Ödeneğine Hak Kazananlara Sunulan Hizmetler

            Genel Sağlık Sigortası Primleri
            Yeni bir iş bulma
            Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

            İşsizlik Ödeneğinin Süresi

            hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

            600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
            900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
            1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

            süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

            İşsizlik Ödeneği Miktarı

            Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

                İşsizlik Ödeneğinin Ödenmesi

                İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

                Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.
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                Haberler Ekonomi ATM ve hesap bilgileri yoksa PTT'den hemen veriliyor! En az 2.146 ve en fazla 5.366 lira ödenecek