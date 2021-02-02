ATM ve hesap bilgileri yoksa PTT'den hemen veriliyor! En az 2.146 ve en fazla 5.366 lira ödenecek

Koronavirüs salgınıyla birlikte ekonomik anlamda vatandaşa pek çok destek sunuldu. Devreye alınan bu tedbirlerin çoğu devam ediyor. Şubat ayıyla birlikte kısa çalışma ödeğinin ne zaman hesaplara yatırılacağı akıllarda bir soru işareti olarak yer ediniyordu. Bu destekler arasında yer alan kısa çalışma ödemeleri devam ederken ödemeler hakkında önemli bir gelişme meydana geldi. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşlarının ne zaman yatırılacağına dair bilgiyi paylaştı. Bu bağlamda destek kapsamında ödeme alanlar bu tarihi öğrenmek istiyor.

5 ŞUBAT'TA YATIRILACAK

Bakan Selçuk Ocak ayı ödemelerinin 5 Şubat'ta belirtilen banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.