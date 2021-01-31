SGK -SSK girişi olana fırsat! Aylık 453 ile 5.200 lira arası ödeniyor! e-Devlet başvuru şartları belli oldu. Yeni yılla birlikte vefat eden kişinin eşi, çocukları ve anne/babasına bağlanan ölüm dul yetim aylığı da arttı. Ölüm aylığını alabilmek için hak sahipliğiyle beraber bazı koşulların uygun olması da gerekiyor. Vatandaşlar arasında dul ve yetim aylığı olarak tabir edilen ölüm aylığı emekli maaşlarına yapılan zamların ardından arttı. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alanların geliri 2021 yılında yüzde 8.36 oranında yükseliyor. Ocak ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 453 liraya yükseldi, yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5.200 lira oldu.
NE KADAR ÖDENİYOR?
Ocak ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 453 lira olacak, yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5.202 lira olacak.
ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANMA KOŞULLARI NELERDİR?
Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,
olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.