Emekliye aile yardımı

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önümüzdeki ay yapılması beklenentoplantısı hem de Ağustos'a gerçekleşecek toplu sözleşme, memurlar kadar emeklileri de heyecanlandırıyor.Emekliler, pek çok talebinin gündeme alınıp karara bağlanmasını istiyor. Bu talepler arasında aile yardımı başı çekiyor. Memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor.Konu, hemhem detarafından gündeme taşındı. Halen memurlara çalışmayan eş içinaile yardımı ödeniyor. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için, 6 yaş üstü içinEğer talepler hayata geçerse, bu ödemelerden emekliler de yararlanacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylıkaile yardımı alacak.