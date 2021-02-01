Emekliye aile yardımı

Hem önümüzdeki ay yapılması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı hem de Ağustos'a gerçekleşecek toplu sözleşme, memurlar kadar emeklileri de heyecanlandırıyor.
Emekliler, pek çok talebinin gündeme alınıp karara bağlanmasını istiyor. Bu talepler arasında aile yardımı başı çekiyor. Memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor.
Konu, hem Türkiye Emekliler Derneği hem de memur konfederasyonları tarafından gündeme taşındı. Halen memurlara çalışmayan eş için 376,83 lira aile yardımı ödeniyor. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 88,29, 6 yaş üstü için 42,45 lira.
Eğer talepler hayata geçerse, bu ödemelerden emekliler de yararlanacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 461,73 lira aile yardımı alacak.
Emekliler, pek çok talebinin gündeme alınıp karara bağlanmasını istiyor. Bu talepler arasında aile yardımı başı çekiyor. Memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor.
Konu, hem Türkiye Emekliler Derneği hem de memur konfederasyonları tarafından gündeme taşındı. Halen memurlara çalışmayan eş için 376,83 lira aile yardımı ödeniyor. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 88,29, 6 yaş üstü için 42,45 lira.
Eğer talepler hayata geçerse, bu ödemelerden emekliler de yararlanacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 461,73 lira aile yardımı alacak.