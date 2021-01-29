Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan felaket tellallarına tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu bölgeler sadece terörle, ölümle, kanla anılan şehirlerdi. Ama şimdi hamdolsun görüyorsunuz sağlıklı sıhhatli huzurlu şehirlerimiz var. Artık terörü, ölümü, şehitleri konuşmuyoruz. Artık yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı konuşuyoruz. Hamdolsun ülkemizde özellikle yatırım alanında çok büyük bir ivme var." dedi.

Bakan Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Ekinyolu Mahallesi'nde yapımı süren Küçük Sanayi Sitesi'ndeki incelemelerinin ardından AK Parti Bingöl İl Başkanlığını ziyaret etti.

Varank, burada yaptığı konuşmada, önemli işler için Bingöl'e geldiklerini, kentte sanayi sitesinin yapımının hızla devam ettiğini, 501 dükkanlık binlerce kişiye istihdam sağlayacak, şehir içerisindeki siteyi şehir dışına taşıyacak çok önemli bir yatırım olduğunu, bu yıl bitirmek istediklerini söyledi.

Mevcut OSB'deki alanların yüzde 90'ın üzerinde doluluğa ulaştığını, ilave alanlara ihtiyaç olduğunu, OSB'nin genişleme alanı talebini de kısa sürede yerine getireceklerini bildiren Varank, genç nüfusun yoğun olduğu yerlerde tekstil kentleri inşa ettiklerini, yatırımcıları yönlendirdiklerini aktardı.

"ARTIK BİNGÖL GÖÇ ALAN BİR ŞEHİR KONUMUNA GELECEK"

"Tekstilcilere diyoruz ki bakın batı illerinde yeterince vakit kaybettiniz gelin yatırımlarınızı buraya taşıyın. Teşviklerden faydalanın, buralarda istihdam oluşturun. Şu anda bu program çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yatırımını taşıyan fabrikalarımız var. 3 yeni fabrikanın inşaatı devam ediyor. Yeni talepler var. İnşallah bunları da karşılayacağız." diyen Varank, Bingöl'ü bu manada bir cazibe merkezi haline getirmek istediklerini, tekstil kent taleplerini de en kısa sürede karşılayacaklarını bildirdi.

Kentte SÜTAŞ'ın devasa yatırımının devam ettiğini, bu yatırımla Bingöl'ün çevresindeki bütün illerle gıda alanında önemli bir oyuncu haline geleceğini anlatan Varank, bin kişinin, dolaylı olarak da 7 bin kişinin istihdam edileceğini vurguladı.

SÜTAŞ'ın yatırımının çiftçiye sağlanan imkanlarla tam bir kalkınma projesi olduğunu ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"Bugün bu yatırımın etki analizini tüm Türkiye'ye tanıtacağız. Ne demek bu, bizi zaman zaman muhalefet eleştiriyor. Diyorlar ki siz yatırımlar yapıyorsunuz ama bunların ne etkisi, bölgelerine ne katkısı oluyor? Bakanlığımızdan uzmanların hazırladığı etki analizini bugün inşallah kamuoyu ile paylaşacağız. Bu proje 12 yıllık projeksiyonunda Bingöl'ün ekonomisini yıllık 1,3 milyar dolar artıracak sadece bu proje ile. İnşallah göçün önüne geçerek, Bingöl'ün nüfusunu 48 bin kişi artıracak. Artık göç olmayacak. Artık Bingöl göç alan bir şehir konumuna gelecek. Ve kişi başına milli gelirin Bingöl'de sadece bu projenin etkileri ile yüzde 40 artmasını bekliyoruz. Bu projenin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın bu projeyi uğurlu elleri ile açmasını istiyoruz. Biz teklifi götüreceğiz inşallah mayıs ayında proje tamamlandığında üretime geçtiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın gelip bizzat açmasını istiyoruz. Bingöl de bunu istiyor."

Hükümet olarak 19 yılda çok önemli işlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde imza attıklarını dile getiren Varank, "Bingöl'ün geldiği durum ortada. Bu bölgeler sadece terörle, ölümle, kanla anılan şehirlerdi. Ama şimdi hamdolsun görüyorsunuz sağlıklı sıhhatli huzurlu şehirlerimiz var. Artık terörü, ölümü, şehitleri konuşmuyoruz, yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı konuşuyoruz. Hamdolsun ülkemizde özellikle yatırım alanında çok büyük bir ivme var." ifadelerini kullandı.

"2020'DE 40 MİLYAR LİRADAN FAZLA NAKİT HİBE DESTEĞİ VERDİK"

"Biz bunları anlatırken muhalefet bizleri, 'Güllük gülistanlık bir Türkiye imajı çiziyorsunuz.' diye eleştiriyor. Elbette biz de her şeyin güllük gülistanlık olduğunu iddia etmiyoruz. Elbette ki sıkıntılar var. Elbette salgının getirdiği zorluklar var. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Vatandaşa sıkıntıyı hissettirmeyecek şekilde çalışacaksınız.', 'Vatandaşın sıkıntılarını giderecek şekilde çalışacaksınız.' diye talimatı var." ifadelerini kullanan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılında 40 milyar liradan fazla nakit hibe desteği verdik. Şu anda esnafımızı karınca kararınca desteklemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yaptıklarımızdan gurur duyuyoruz. Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu söylüyoruz. Ama sıkıntıda olan vatandaşımız varsa geçmiş dönemler gibi onları da ihmal etmiyoruz. Bugün Türkiye'nin sosyal yardımları 80 milyar lirayı bulmuş durumda. Valilerimize, kaymakamlarımıza, 'Yerinizde oturmayacaksınız, eğer bir fakir, fukara, ihtiyaç sahibi varsa gidip bulacaksınız, onları destekleyeceksiniz.' diye talimat veriyoruz. 19 yılda yaptıklarımızdan gerçekten gururluyuz. Vatandaşımız başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti'den razı ve önümüzdeki dönemde 2023 sonrasında da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı bu ülkenin lideri olarak devam ettirecektir."

Sokakta insanlarla beraber olacaklarını, onlara bu davaya davet edeceklerini, davalarının menfaat davası olmadığını dile getiren Varank, davalarının Türkiye, Türkiye'nin yükselme davası olduğunu anlattı.

"KABİNEDE DEĞERLİ İŞLER YAPMA GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"

Bakan Pakdemirli de en önemli hizmet yerinin partiler olduğunu belirterek, "Hele ki partinin başında da arkasından koşacak bir lider varsa onun da tadından yenmez. Siz hepiniz doğru yerdesiniz." dedi.

Bütün partilerin hizmet için var olduğunu, hizmet şiarıyla yola çıktığını dile getiren Pakdemirli, AK Parti'nin hak ile batılın arasındaki savaşta, kavgada hakkın yanında yer aldığını kaydetti.

Bingöl'de çok güzel mesafeler alındığını, oy oranlarının çok daha iyi olduğunu, özellikle bundan sonra yenilenen tazelenen değişen bir teşkilatla beraber olduklarını kaydeden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bizimle beraber olmayanlara bize oy vermeyenlere sandıkta bize uğramayanlara mutlaka uğramamız lazım. Mutlaka bizim onlara kendimizi anlatmamız, ev ev kapı kapı dolaşmamız, gençlik kollarımızın gençlere bizi anlatması lazım. Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatması, Erdoğan'ın yaptığı hizmetleri anlatması lazım. Bunlar son derece önemli, çok kıymetli bakanlarımız bugüne kadar çok büyük hizmetler yaptılar. Kabinede değerli işler yapma gayreti içerisindeyiz. AK Parti olmasa Türkiye son 20 senede buralara gelemezdi. Tarımda da çok kıymetli işler yaptık. Bugün itibarıyla televizyonlara, muhalefetin dediğine bakmayın, memnun olmayan çiftçimiz, besicimiz, yetiştiricimiz yoktur. Kim derdi ki Bingöl'de milyarlık yatırımlar olacak, milyarlık yatırımlar açmaya geleceğiz."

ÜRETİCİLERE DESTEK

Kentin farklı bir çehreye büründüğünü, yarınların çok daha güzel olacağını aktaran Pakdemirli, yüzde 40 hibeli düve tesislerine başvuran tüm yetiştiricileri hibe kapsamına aldıklarını, soy kütüğü kaydı tutulan işletmelere hayvan başı 100 lira, bu işletmelerden koç ve teke alan yetiştiricilere de 500 lira, 1000 kapasiteli ticari hindi yetiştiriciliği yapacaklara da yüzde 75 hibe, 200 bin liraya kadar kümes yapımı ve alet ekipman desteği vereceklerini bildirdi.

İpekböceği yetiştiriciliği yapacaklara yüzde 100 hibeli 120 bin liraya kadar yatırım desteği vereceklerini belirten Pakdemirli, suni tohumlamada dezavantajlı bölgelerde ücretsiz suni tohumlama yapacaklarını aktardı.

Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Orman faaliyetleri kapsamında 1 milyon fidan dikecek, 1 milyon fidan üreteceğiz. 100 dekar alanda menengiç yani Antep fıstığı aşılaması yapacağız. Bunu da biz baktıktan sonra bundan sonra çevre köylülere emanet edeceğiz, 49 yıllığına da onlar bunun meyvesinden faydalanacak. 100 aileye 1,2 milyon lira ORKÖY desteği, 3 köyde 9 bin gelir getirici tür dikip onları yine köylülere vereceğiz, sosyal ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 24 fidan dikeceğiz, 5 orman yolu ağını planlayacağız. Murat Nehri havzasında rehabilitasyon projesi kapsamında 7 milyon lira maliyetli yeni projeler yapacağız."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz da bakanlar Varank ve Pakdemirli'nin kentin geleceği adına çok önemli çalışmalar yapmak üzere Bingöl'de bulunduklarını kaydederek, "Onların bereketiyle inşallah hem ekonomide hem siyasette çok üretken bir dönem yaşarız." dedi.