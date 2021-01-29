Gıda enflasyonu ‘Merkez’de

Son dönemde Türkiye'de her kesimin ana gündem maddesi haline gelen gıda fiyatlarındaki yükseliş, Merkez Bankası'nın da bu yılın ilk enflasyon raporu sunumuna damga vurdu. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 ve 2022 için bir önceki raporda belirledikleri yüzde 9.4 ve yüzde 7 tahminlerini koruduklarını belirtirken, gıda enflasyona ilişkin bu yılki tahmini yüzde 10.5'ten 11.5'e çıkardıklarını ifade etti.

Ağbal, "Faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulmasının henüz çok erken olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.