Dünyanın en iyi tatil rotaları belli oldu: İstanbul da tatil listesinde

Dünyanın en gözde rotaları belli oldu. Her yıl dünyanın dört bir yanından gezginlerin kaydettiği bilgileri, paylaştığı yorumları ve puanları bir araya getirip topladığı verilerden yararlanarak 'en iyiler' listesi hazırlayan Tripadvisor, bu yılın gözde rotalarını açıkladı.

Tripadvisor'un milyonlarca kullanıcısının oylarıyla belirlenen Travellers Choice 2021- En İyiler ödüllerinde İstanbul, dünyanın en popüler destinasyonlarında 10'uncu oldu.

Tripadvisor, Avrupa'nın en gözde 35 rotasını da seçti. Bu rotalar arasına da Türkiye'den 3 yer girdi. İstanbul, 6'ncı, Göreme 27'nci, Kaş ise 34'üncü oldu.