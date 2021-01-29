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    Dünyanın en iyi tatil rotaları belli oldu: da tatil listesinde

    Dünyanın en gözde rotaları belli oldu. Her yıl dünyanın dört bir yanından gezginlerin kaydettiği bilgileri, paylaştığı yorumları ve puanları bir araya getirip topladığı verilerden yararlanarak 'en iyiler' listesi hazırlayan , bu yılın gözde rotalarını açıkladı. Tripadvisor'un milyonlarca kullanıcısının oylarıyla belirlenen - En İyiler ödüllerinde , dünyanın en popüler destinasyonlarında 10'uncu oldu.

    Dünyanın en iyi tatil rotaları belli oldu: İstanbul da tatil listesinde

    Dünyanın en gözde rotaları belli oldu. Her yıl dünyanın dört bir yanından gezginlerin kaydettiği bilgileri, paylaştığı yorumları ve puanları bir araya getirip topladığı verilerden yararlanarak 'en iyiler' listesi hazırlayan Tripadvisor, bu yılın gözde rotalarını açıkladı.

    'un milyonlarca kullanıcısının oylarıyla belirlenen - En İyiler ödüllerinde , dünyanın en popüler destinasyonlarında 10'uncu oldu.

    Tripadvisor, 'nın en gözde 35 rotasını da seçti. Bu rotalar arasına da 'den 3 yer girdi. İstanbul, 6'ncı, 27'nci, ise 34'üncü oldu.

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    Haberler Ekonomi Dünyanın en iyi tatil rotaları belli oldu: İstanbul da tatil listesinde