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    2020 yılında yüzde 49 büyüdü

    'dan yapılan açıklamada, 2020 yılı içerisinde yaşanan doğal afetler ve salgın sürecinde, devletin yürüttüğü politikalar, sigorta sektörünün topyekün aldığı önlemler ve attığı adımlar ile yaşanan zorlu sürecin yarattığı kayıpların telafi edildiği, yılın pozitif bir grafik ile kapandığı belirtildi.

    Koru Sigorta 2020 yılında yüzde 49 büyüdü

    KORU Sigorta'dan yapılan açıklamada, 2020 yılı içerisinde yaşanan doğal afetler ve salgın sürecinde, devletin yürüttüğü politikalar, sigorta sektörünün topyekün aldığı önlemler ve attığı adımlar ile yaşanan zorlu sürecin yarattığı kayıpların telafi edildiği, yılın pozitif bir grafik ile kapandığı belirtildi.

    Sigorta sektörünün yüzde 19 oranında büyüdüğü 2020 yılında, 'nın büyüme oranının yüzde 49'a ulaşmasındaki başarının sırrı, 2020 yılına girerken oluşturulan doğru strateji ve yıl içerisinde çevik bir yaklaşım ile yapılan doğru hamleler olarak açıklandı. 'un aynı dönemine kıyasla yüzde 49 büyüyen Koru Sigorta'nın, üretim sıralamasında yükseldiği, pazar payını yüzde 0.19 artırdığı görüldü. i dönemine rağmen 2020 yılında çalışmaya başladığı 464 adet yeni satış kanalı ile yaklaşık bin 400 toplam satış kanalı ile sigortalılarına kesintisiz hizmet vermeye devam etti.

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