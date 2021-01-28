Emeklilik fonları 2020’de de kazandırdı

Ayrıca yüzde 25 devlet katkısı da halen eşsiz ve çok cazip geliyor" dedi. Sincek, şöyle konuştu: "Katılım Emeklilik olarak BES'ten tutun da sağlık sigortalarına kadar hayatın her alanına dokunan güvence ürünlerimizle pandeminin neden olduğu bu sınavdan başarıyla çıkmayı bildik.