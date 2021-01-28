Emeklilik fonları 2020’de de kazandırdı

2020 yılını değerlendiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Pandemi döneminde tasarruf etmenin ve geleceğe yatırım yapmanın önemi bir kez daha anlaşıldı.
Enflasyon rakamlarının üzerindeki fon getirileriyle Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) zor zamanların güvenilir ve yüksek getirili tasarruf aracı olduğunu bu süreçte ispatladı.
Ayrıca yüzde 25 devlet katkısı da halen eşsiz ve çok cazip geliyor" dedi. Sincek, şöyle konuştu: "Katılım Emeklilik olarak BES'ten tutun da sağlık sigortalarına kadar hayatın her alanına dokunan güvence ürünlerimizle pandeminin neden olduğu bu sınavdan başarıyla çıkmayı bildik.