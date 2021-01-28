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    Emeklilik fonları 2020’de de kazandırdı

    2020 yılını değerlendiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Pandemi döneminde tasarruf etmenin ve geleceğe yatırım yapmanın önemi bir kez daha anlaşıldı. Enflasyon rakamlarının üzerindeki fon getirileriyle Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) zor zamanların güvenilir ve yüksek getirili tasarruf aracı olduğunu bu süreçte ispatladı.

    Emeklilik fonları 2020’de de kazandırdı

    2020 yılını değerlendiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Pandemi döneminde tasarruf etmenin ve geleceğe yatırım yapmanın önemi bir kez daha anlaşıldı.

    Enflasyon rakamlarının üzerindeki fon getirileriyle Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) zor zamanların güvenilir ve yüksek getirili tasarruf aracı olduğunu bu süreçte ispatladı.

    Ayrıca yüzde 25 devlet katkısı da halen eşsiz ve çok cazip geliyor" dedi. Sincek, şöyle konuştu: "Katılım Emeklilik olarak BES'ten tutun da sağlık sigortalarına kadar hayatın her alanına dokunan güvence ürünlerimizle pandeminin neden olduğu bu sınavdan başarıyla çıkmayı bildik.

        Yüksek fon performansımızla BES'in cazibesini artırmaya önemli katkı sağladık. Mevcut katılımcılarımız sistemde kalmayı tercih ederken, yeni katılımcıları da teşvik ederek zor bir yılda önemli bir başarı sergiledik."

        'KATILIM' LİDERLİĞİ
        "Katılım Emeklilik, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) endeksinde kurucu şirket bazında yüzde 34.5'lik getiri oranıyla emeklilik şirketleri arasında yılı birinci sırada tamamladı" diyen Ayhan Sincek, şu değerlendirmeleri yaptı:

        "Sektör ortalama getirisinin yüzde 23 seviyesinde gerçekleştiğini göz önünde bulundurduğumuzda, katılımcılarımız Katılım Emeklilik fonlarını seçerek ortalama emeklilik sektörü katılımcısına göre yüzde 11.5 oranında daha fazla getiri elde etti.

            Yıllık enflasyonun yüzde 14.6 olduğunu göz önünde bulundurursak da Katılım Emeklilik olarak katılımcılarımıza enflasyonun üzerinde reel olarak ortalamada yüzde 17.40 getiri sağladık.

            Ayrıca bireysel fon performansı olarak da yüzde 59.72'lik getirisiyle 2019 yılının birincisi olan hisse fonumuz 2020 yılını da yüzde 109.31'lik getiri ile yine birinci sırada tamamladı."
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