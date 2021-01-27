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    • Ekonomi
    • 27.01.2021 19:22
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    • 27.01.2021 19:22
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    27 Ocak Kapalıçarşı anlık ! Düşüş sonrası hafif yükselişte! Çeyrek ve ne kadar oldu?

    2021 yılının ilk günlerinden bu yana hareketli bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta genelde düşüş yönünde eğilim gösteren altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken yatırımcılar son durumu merak ediyor. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden , günü bir önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 437,2 liradan tamamladı. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 azalışla 438,70 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Ocak Kapalıçarşı anlık altın fiyatları

    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Vatandaşlar arasında 'güvenilir bir liman' olarak bilinen ve en çok yatırım yapılan değerli metal altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Bu bağlamda yatırım yapanlar ise alış satış fiyatlarına odaklanıyor. Altın piyasasında, en düşük 436 bin 250 lirayı, en yüksek ise 438 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 436 bin 500 liradan tamamladı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.846,00 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    SALI ÇARŞAMBA
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 439,50 439,70 438,50 438,70
    Cumhuriyet Ata Lira 2.896,00 2.917,00 2.890,00 2.911,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 401,00 405,00 400,00 404,00
    Lira(Tam) Ziynet 2.830,00 2.850,00 2.824,00 2.844,00
    Yarım Ziynet 1.415,00 1.425,00 1.412,00 1.422,00
    Çeyrek Ziynet 708,00 713,00 706,00 711,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 azalışla 438,70 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 711,00 lira, Cumhuriyet altını 2.911,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 438,70 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 436 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 436 bin 500 liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 436 bin 250 lirayı, en yüksek ise 438 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 436 bin 500 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 394 milyon 4 bin 857,26 lira, işlem miktarı ise 3.204,53 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 411 milyon 320 bin 974,82 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

        ALTININ ONSU 1.846,00 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.846,00 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 düşüşle 436 bin 500 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3492 lira, satışta 7,3787 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3783 lira, satışta 7,4079 lira olarak belirlemişti.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,16'dan, bileşik getirisi de yüzde 14,66'dan gerçekleşti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2070, sterlin/dolar paritesi 1,3700, dolar/yen paritesi de 104,01 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,1 azalışla 55,5 dolardan işlem görüyor.

            PETROL VE ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

            ABD ham petrol stoklarında geçen hafta yaşanan beklenmedik düşüşün ve dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de Covid-19 vakalarında yaşanan günlük artışın düşmesinin talebi destekleyeceği umutlarıyla yükselen petrol fiyatları, yeni seyahat yasakları ve kısıtlamaların etkisiyle düştü.

            Altın fiyatları da, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısının sonuçlarını ve dünyanın en büyük ekonomisinde açıklanması beklenenen canlandırma paketine ilişkin beklentilerle geriledi.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 1.36 düşüşle 55.11 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 1.40 düşüşle 52.08 dolar,

            - altın yüzde 0.79 düşüşle 1,836.87 dolar,

            - gümüş yüzde 2.23 düşüşle 24.89 dolar,

            - bakır yüzde 0.13 düşüşle 7,995.00 dolar,

            - platin yüzde 2.90 düşüşle 1,070.12 dolar,

            - paladyum yüzde 0.03 düşüşle 2,329.03 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada gram altın 434 liraya, çeyrek altın 724 liraya, Cumhuriyet altını da 2,866 liraya geriledi.

            Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, altının ons fiyatının 1850 doların üzerinde tutunmaya çalıştığının altı çizilerek, şöyle denildi:

            "Altın aşağı yönlü seyrini sürdürürken, üst üstü dördüncü günde de yeşilde bir kapanış yapamadı. 1855 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan sarı maden, seans boyu aşağı yönlü trendini takip ederken satıcılı bir seyir izledi. Demokratların Senatoya sunmak istediği 1.9 trilyon dolarlık kurtarma paketinin beklenenden daha yavaş bir süreç içerisinde tamamlanacağı kaygısı, altına satış yönlü baskı yapmaya devam ediyor. Dünkü seansı 1850 dolar/ons seviyesinden tamamlayan sarı maden, yüzde 0.2 kaybı hanesine yazarak seansı tamamlamış oldu.

            "Gümüş ise günü yeşilde kapatmasına karşın, 26 dolar/ons seviyesinin altındaki hareketini sürdürmeye devam ediyor. 25.34 dolar/ons seviyesinden güne başlayan beyaz maden, 25.47 dolar/onstan seansı tamamladı ve yüzde 0.5 kazancı hanesine yazmış oldu.

                "Platinde yatay bir kapanış gördüğümüz günde, 1100 dolar/onsun üzerinde tutunmayı başarıyor. 1102 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan platin, önceki güne kıyasla yerinde saydı.

                "Paladyum, artan vaka sayılarıyla negatif yönde baskılanmayı üzerinde hissederken, dünkü seansı da kırmızıda kapattı. 2325 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan paladyum, yüzde 0.5 kaybı hanesine yazmış oldu.

                "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatların üzerinde 1 dolar/onsla gerçekleşirken, düşük işlem hacimli seanslar gerçekleşmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da toplamda 937 kg altın, 4,870 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
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                Haberler Ekonomi 27 Ocak Kapalıçarşı anlık altın fiyatları! Düşüş sonrası hafif yükselişte! Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?