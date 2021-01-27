Vatandaşlar arasında 'güvenilir bir liman' olarak bilinen ve en çok yatırım yapılan değerli metal altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Bu bağlamda yatırım yapanlar ise alış satış fiyatlarına odaklanıyor. Altın piyasasında, en düşük 436 bin 250 lirayı, en yüksek ise 438 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 436 bin 500 liradan tamamladı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.846,00 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?