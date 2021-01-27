Vatandaşlar arasında 'güvenilir bir liman' olarak bilinen ve en çok yatırım yapılan değerli metal altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Bu bağlamda yatırım yapanlar ise alış satış fiyatlarına odaklanıyor. Altın piyasasında, en düşük 436 bin 250 lirayı, en yüksek ise 438 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 436 bin 500 liradan tamamladı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.846,00 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|439,50
|439,70
|438,50
|438,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.896,00
|2.917,00
|2.890,00
|2.911,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|401,00
|405,00
|400,00
|404,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.830,00
|2.850,00
|2.824,00
|2.844,00
|Yarım Ziynet
|1.415,00
|1.425,00
|1.412,00
|1.422,00
|Çeyrek Ziynet
|708,00
|713,00
|706,00
|711,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 azalışla 438,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 711,00 lira, Cumhuriyet altını 2.911,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 438,70 liradan işlem gördü.