Axa’nın 2021 gündemi: Sigorta 4.0

AXA Sigorta, zorlu koşullara rağmen başarılı sonuçlarla tamamlanan 2020'nin ardından yeni yılda da Sigorta 4.0 yaklaşımıyla büyümeye devam edecek. Şirket, 'acente', 'müşteri', 'çalışan' ve 'süreç' olmak üzere dört koldan ilerleyen ve merkezine teknolojiyi alarak belirlenen alanlarda daha fazla verimliliğe odaklanan Sigorta 4.0 kapsamında çalışmalarını ve yatırımlarını 2021 yılında da sürdürecek.

Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, 2020 yılında hizmet kalitelerinden ödün vermeden ve yenilenen ihtiyaçları dikkate alarak büyümeye devam ettiklerini ifade ederken, "2020 sürdürülebilir büyüme konusunda kendimize önemli dersler çıkardığımız çok önemli bir yıl oldu. Sağlam sermaye yapımız ve teknoloji yatırımlarımız ile sürdürülebilir ve kârlı büyüme stratejimizi başarıyla gerçekleştirdik. Bu dönemde aldığımız hızlı aksiyonlarla yaklaşık olarak yüzde 15'lik bir büyüme yakaladık" dedi.

'ÖRNEK ŞİRKET OLACAĞIZ'

Ölken, Axa Sigorta olarak 2021 planlarını şöyle anlattı: "Trafik dışı branşların toplam üretim içerisindeki payı 2020 yılında yüzde 70 seviyelerine çıktı. 2020 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğümüz yaklaşık 9.5 milyar lira, teknik rezervimiz 6.5 milyar lira, öz sermayemiz 2.3 milyar lira ve sermaye yeterlilik oranımız yüzde 180 olarak gerçekleşti.

Yeni yılda yola 'Gelecek İçin Hazırız' diyerek çıkıyoruz. Hedefimiz sürdürülebilir fiyatlamaya dayalı bir şekilde 'tutkulu büyüme'. Bu noktada çalışanlarımız ve acentelerimizin büyüme hedefimize ve mükemmel müşteri deneyimine yönelik tutkusuna güvenimiz tam. Bundan 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz ve işimizin her aşamasında verimliliğe katkı sağladığını memnuniyetle takip ettiğimiz Sigorta 4.0 da stratejimizdeki yerini koruyacak. Axa Sigorta 2021 yılında da 50'nin üzerinde pazarda faaliyet gösteren Axa Grubu içinde örnek bir şirket olmak için çalışmaya devam edecek."

KALİTEDEN ÖDÜN YOK

2020'de hizmet kalitelerinden ödün vermeden ve yenilenen ihtiyaçları dikkate alarak büyümeye devam ettiklerini anlatan Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, aldıkları hızlı aksiyonlarla yüzde 15 büyüme yakaladıklarının altını çizdi.