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    • Ekonomi
    • 27.01.2021 20:50
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    • 27.01.2021 20:56
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    'da düşüş! İşte 27 Ocak BIST 100 son durum

    Son dakika haberi... 'da düşüş yaşandı. BIST 100 endeksi, yüzde 4,50 değer kaybederek 27 Ocak'ı 1.467,00 puandan tamamladı. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren ise yüzde 7,23 ile bilişim oldu.

    Borsada düşüş!

    Borsa İstanbul'da düşüş yaşandı. BIST 100 endeksi, yüzde 4,50 değer kaybederek 27 Ocak'ı 1.467,00 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 34,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    EN FAZLA KAYBETTİREN SEKTÖR
    Bankacılık endeksi yüzde 4,07 ve holding endeksi yüzde 5,07 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren ise yüzde 7,23 ile bilişim oldu.

    VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ
    Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış, aşılama konusunda yaşanan tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişelerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

        FED KARARI
        Bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasaların odağında bulunduğunu bildiren analistler, Fed'in faizleri değiştirmesinin beklenmediğini ve sözle yönlendirmede enflasyon ve istihdam vurgusuna devam edilebileceğini aktardı.

        Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 seviyesinin destek, 1.555 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul'da düşüş! İşte 27 Ocak BIST 100 son durum