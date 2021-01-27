BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 34,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA KAYBETTİREN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 4,07 ve holding endeksi yüzde 5,07 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren ise yüzde 7,23 ile bilişim oldu.