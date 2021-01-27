Borsa İstanbul'da düşüş yaşandı. BIST 100 endeksi, yüzde 4,50 değer kaybederek 27 Ocak'ı 1.467,00 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 34,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
EN FAZLA KAYBETTİREN SEKTÖR
Bankacılık endeksi yüzde 4,07 ve holding endeksi yüzde 5,07 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren ise yüzde 7,23 ile bilişim oldu.
VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ
Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış, aşılama konusunda yaşanan tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişelerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.