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    • Ekonomi
    • 27.01.2021 13:51
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    • 27.01.2021 13:56
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    Son dakika: el otomobil fiyatları düştü mü? 2. el araç almak isteyenler ne yapmalı? Uzman isimden flaş açıklama: Tam zamanı!

    el araba fiyatları koronavirüs nedeniyle ciddi yükselişler yaşamıştı. Araç sahibi olmak isteyenler otomobil fiyatlarının ne zaman düşeceğini merak ederken sektör temsilcilerinden flaş bir açıklama geldi. (MASFED) Genel Başkanı , Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre satış adetinin yarı yarıya düştüğünü, ikinci el otomobil fiyatlarında 2020 yılının son aylarında yaşanan düşüşün de devam ettiğini ve araç almayı düşünenler için en uygun zaman olduğunu belirtti.

    2020 yılında pandemi sebebiyle sıfır araç pazarında yaşanan aksaklıklara bağlı olarak ikinci ele talebin artmasıyla fiyatlarda da büyük bir artış yaşandığını, ancak Ekim ayı itibariyle rakamların geri geldiğini hatırlatan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Geçen yılın son aylarında ikinci el araç fiyatlarında meydana gelen düşüş sürüyor, şu anda ikinci el otomobil fiyatlarının yüzde 15 oranında geri geldiğini söyleyebiliriz" dedi.

    2020 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ikinci el otomotiv sektörünün 9 milyon adetin üzerinde bir satışla büyüyerek kapattığını, ancak pazarda Ekim ayı itibariyle bir durgunluk yaşandığını, bu durumun Ocak ayında da devam ettiğini belirten Erkoç, şunları söyledi: "Gerek pandemi sebebiyle insanların bireysel araç kullanımına yönelmesi, gerekse sıfır araç pazarında yaşanan durgunluk sebebiyle 2020 yılı boyunca ikinci el araca talep artmıştı. Ancak Ekim ayından itibaren ikinci el araç pazarında da büyük bir durgunluk yaşanıyor.

    Aralık ayında devri yapılan araçların yüzde 64,2'si otomobil olmak üzere toplamda 544 bin 583 adet araç el değiştirdi. Bir önceki yılın aynı ayında bu rakam 1 milyon 22 bin 892 adet olarak gerçekleşmişti. Hatta 2016 yılından itibaren tüm ayların en düşük satışı 2020'nin Aralık ayında yaşandı. Yaşanan bu durgunluk fiyatların da geri gelmesine sebep oldu, şu an ikinci el fiyatlarında yüzde 15'e varan bir düşüş yaşanıyor. Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirebilir, şu an araç almak için doğru bir zamandayız."

        "TALEPTEKİ ARTIŞ, FİYAT ARTIŞINI DA BERABERİNDE GETİREBİLİR"
        Aşılanma çalışmalarının başlaması ve normalleşme sürecinin başlamasıyla ötelenen ikinci el talebinin de artacağını belirten Erkoç, "Bunun yanı sıra Aralık ayında satışlarda yaşanan bu ciddi düşüş potansiyel alıcıların da beklemede olduğunun bir göstergesi. Şubat ayı itibariyle bekleyen alıcılar da harekete geçecek, bu da satışlardaki artışla birlikte talebin artmasıyla araç fiyatlarına da yansıyacaktır. Pandeminin nasıl seyredeceğini öngöremediğimiz için tüm dünyada sıfır araç üretimi ve tedarikinde yaşanabilecek sıkıntılar da ikinci el araç fiyatlarına yansıyacaktır" dedi.

        "FİYATLAR DENGEYİ BULACAK"
        İkinci el otomobil pazarında 2020 yılının hareketli, yüksek rekabetli ve aynı zamanda son derece dengesiz bir ortamın deneyimlendiğini belirten DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan, ikinci el otomobil pazarının 2020 yılındaki seyrini ve 2021 yılına ilişkin pazar beklentilerini açıkladı.

        "PAZAR YILA HIZLI GİRİŞ YAPTI"
        Yaşanan hemen her gelişmenin direkt etkilediği sektörlerin başında gelen ikinci el pazarının, 2020 yılına hızlı bir giriş yaptığını söyleyen Erol Gündoğan,

        "Ocak-Şubat döneminde 1 milyon 240 bin adet seviyelerinde bir satışla, 2019 yılının aynı dönemine oranla yüzde 69'luk bir büyüme oldu. İlk çeyrek sonunda 1 milyon 742 bin adetle yüzde 46 büyüme gerçekleşti" dedi.

            Pazarın, yılın geneli itibarıyla dengesiz ve düzensiz bir seyir izlediğine dikkat çeken Gündoğan, "Pandeminin etkisini göstermeye başlamasıyla oluşan durgunluk, Haziran ayında açıklanan ekonomi paketiyle yerini, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 93 seviyesinde büyümeye bıraktı. Bu bir önceki aya oranla ise yüzde 103 seviyesinde bir artış anlamına geliyordu." şeklinde bilgi verdi.

            "İKİNCİ ELE TALEP ARTTI, FİYATLAR YUKARI ÇIKTI"
            Haziran-Eylül döneminde, sıfır km araçlarda yaşanan arz yetersizliği nedeniyle talebin karşılanamaması sonucunda ikinci el araçlara olan talebin arttığını söyleyen Erol Gündoğan, "Bu durum, kontrol dışı fiyatlandırmalar yaşanmasını da beraberinde getirdi. Ortalama yüzde 35 seviyesinde fiyat artışı yaşanan modeller oldu. Bu dönemde yapılan ÖTV düzenlemesi de 2. el araç fiyatlarının artmasını etkileyen bir başka etken oldu. Tüm bu gelişmelere karşın, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde TÜİK verilerine göre 6 milyon 477 bin 155 adet otomobil el değiştirdi ve 2019 yılına oranla yüzde 4 seviyesine bir büyüme gerçekleştiği görüldü." dedi.

            "2021, FİYATLARDA DÜŞÜŞLE BAŞLADI"
            2020 yılı içinde yüzde 35 seviyelerine çıkan fiyat artışlarının 2021 itibarıyla düşüşe geçtiğine vurgu yapan Gündoğan, "Şu an yüzde 10-12 bandında bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatlar pandemi etkisinin azalması ve 2021 model araçların pazardaki yerini alması ile birlikte gerçek değerini bulacaktır ancak bu noktadan sonra major fiyat değişiklikleri öngörmüyoruz" dedi.

                "DÜZENLEME BİR STANDART GETİRECEK"
                Şubat 2018'de yayınlanan, ikinci el araç pazarını ve ticari faaliyetleri düzenlemeye yönelik yönetmeliğin artık tam anlamıyla yürürlüğe girdiğini ifade eden Erol Gündoğan, "Bu düzenleme, ikinci el araç alım-satımı ile ilgili hizmet kalitesini artırmaya yönelik ciddi bir adım. Yönetmelikle getirilen ekspertiz ve garanti gibi zorunluluklar DOD olarak bizim yıllardır müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerden bazıları. Sektördeki hizmeti aynı noktaya taşımayı amaçlayan yönetmelik ile müşteri faydasına olan hizmetlerin sektörün geneline yayılması hem sektördeki rekabeti hem de sağlayacağı güven ortamı ile ikinci el araçlara olan ilgiyi daha da artıracaktır." şeklinde bilgi aktardı.
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                Haberler Ekonomi Son dakika: İkinci el otomobil fiyatları düştü mü? 2. el araç almak isteyenler ne yapmalı? Uzman isimden flaş açıklama: Tam zamanı!