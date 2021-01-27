Devlet 3 ay boyunca o masrafları karşılayacak! Yeniden başladı! Sosyal güvencesi olanlara iyi haber!

Sosyal güvencesi olanlara iyi haber! Devlet 3 ay boyunca o masrafları karşılayacak. Esnafa kira takviyeyi müracaat tarihi yine başlatıldı. Bakanı Pekcan açıklamasında, esnaf ve sanatkarlar ile asıl kişi tacirlere yönelik kazanç kaybı ve kira dayanaklarına ait takviye müracaatının 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar yapılması gerektiğini vurguladı. Büyükşehirlerde aylık 750 lira, değişik şehirlerde ise 500 lira olacak olan esnaf yardım ödemesi için müracaatlar e-Devlet üzerinden yapılmakta. Peki esnafa kira yardımı başvuru şartları ve gerekli evraklar nelerdir? İşte esnafa kira yardımı detayları...
ESNAFA KİRA YARDIMI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği sektörlerde faaliyet gösterenler hibe ve kira yardımı alabilecek.
BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARI
1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.),.
2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı; • büyükşehir belediye sınırları içinde 2019 takvim yılı için 9.000 TL'yi aşmamak (2020 takvim yılı için 11.000 TL)• diğer yerlerde 2019 takvim yılı için 6.000 TL'yi aşmamak (2020 takvim yılı için 7.000 TL)
3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.