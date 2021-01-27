Paramıza göz diken gıda fırsatçıları yine iş başında

Lezzeti ve vücuda olan faydaları ile bilinen kuru bamyanın kilosu 200 lirayı buldu. Aktarlar, 1 kilo bamya için neredeyse bin tane bamya toplanması gerektiğini söyleyerek, "Kurutulması ve toplanması zor olduğu için fiyat yüksek" dedi, bamyanın geçirdiği işlemleri şöyle anlattı: "Belli bir miktarı kurutulur ya da kurutulmadan önce ipe dizilir. Dizildikten sonra tekrardan üzerindeki kuruyan çiçek üzerinden alınır. Sizin topladığınız çiçek 10 gram ise bunu kuruttuğunuzda 2 gram kalır. Yani zor ve işçilikli bir ürün ve 1 kilo oluşturabilmek için bin tane bamyayı dizmeniz gerekiyor."

FISTIĞA HİLE KARIŞTI

Sahteciler fıstığa da el attı. Çam fıstığının kilosu 600 lirayı bulunca, hileciler belli işlemlerden geçirdikleri yer fıstığını çam fıstığı gibi satmaya başladı. Kozak Bucağı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin sorumlusu Şükrü Yılmaz, yüksek fiyat nedeniyle piyasada sahte ürünlerin çoğaldığını belirtti. Yılmaz, "Yer fıstığını makineden geçirerek satıyorlar. Çünkü iki ürün birbirine şekil olarak benziyor. Çam fıstığının tadı daha yumuşaktır, yağı çıkar. Yer fıstığını elinize aldığınızda ikiye bölünür" dedi.