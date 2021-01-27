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    • Ekonomi
    • 28.01.2021 08:37
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    • 28.01.2021 08:37
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    Onu yapmak artık mümkün! Çok önemli bir tutar açıklandı! 30.000 TL ödeme için şartlar neler?

    Devlet prefabrik ev yapacak olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 30 bin TL'ye kadar yardım yapıyor. Prefabrik villa ve ev modelleri büyük bir arayış konusu olurken prefabrik ev yapımı için verilen 30 bin liralık hibe para devlet desteği de bunda etkili oldu. prefabrik ev yardımları 2020 yılınında olduğu gibi 2021 yılının belli bir dönemine kadar 30.000 TL ödenmeye devam edecek. Bakanlık yıl içinde yeni destek tutarlarını açıklayacak.

    Onu yapmak artık mümkün! 30.000 TL ödeme için şartlar neler?

    Vatandaşlar prefabrik evler hakkında araştırma yapmaya başladı. Fiyatlarda yaşanan bu artış ev almak isteyenlerin endişelendirse de uygun fiyatlarıyla dikkat çeken prefabrik evler ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturuyor. Prefabrik ev yapacak olan vatandaşlar için sağlanan devlet destekleri sadece ihtiyacı olan ailelere sağlanıyor. Bu desteklerden faydalanmak için ailelerin talep edilen tüm koşullara haiz olması ve bakanlığın incelemesinin ardından destek için onay verilmesi gerekiyor. Aile Bakanlığı'nın desteğine dair bilinmesi gerekenler. Peki prefabrik ev fiyatları kaç TL? Ev yapana devlet 30 bin hibe nasıl alınır?

    PREFABRİK EV YAPACAKLARA 30 BİN TL YARDIM

    Öncelikle bilinmesi gereken ilk detay Prefabrik Ev Yapımı Desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Başvuru alma ve destek sağlama işlemleri ise bu kuruma bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sunuluyor.

    Barınma Yardımları kapsamında sağlanan prefabrik ev desteğine ilişkin bakanlık yapmış olduğu açıklamasında şu bilgileri veriyor. "Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır."

        BAŞVURULAR NEREYE, NASIL YAPILACAK?

        Prefabrik ev yardımı için başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını kendi ilçelerinde yer alan genellikle kaymakamlık binalarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar. Başvurular yazılı yapılacak.

        EV BAKIM ONARIM YARDIM BAŞVURUSU ONAY İŞLEMLERİ

        Öncelikle Aile Bakanlığı söz konusu barınma yardımlarının maddi durumu kötü olan vatandaşlara sağlandığını duyurdu. Bu yardım ödemelerinden faydalanmak için vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sağlanması gereken ikinci başvuru şartı ise gelir şartı. Barınma yardımı ödemeleri aylık hane geliri belli bir seviyenin altında olması durumunda ödeniyor. Bakanlık bu şarta ilişkin açıklamasında kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması gerektiğini ifade etti. Tamir ve tadilat için vatandaşların oturdukları evin tam hisseli tapusuna sahip olmaları gerekiyor.
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        Haberler Ekonomi Onu yapmak artık mümkün! Çok önemli bir tutar açıklandı! 30.000 TL ödeme için şartlar neler?