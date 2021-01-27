Onu yapmak artık mümkün! Çok önemli bir tutar açıklandı! 30.000 TL ödeme için şartlar neler?

Vatandaşlar prefabrik evler hakkında araştırma yapmaya başladı. Fiyatlarda yaşanan bu artış ev almak isteyenlerin endişelendirse de uygun fiyatlarıyla dikkat çeken prefabrik evler ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturuyor. Prefabrik ev yapacak olan vatandaşlar için sağlanan devlet destekleri sadece ihtiyacı olan ailelere sağlanıyor. Bu desteklerden faydalanmak için ailelerin talep edilen tüm koşullara haiz olması ve bakanlığın incelemesinin ardından destek için onay verilmesi gerekiyor. Aile Bakanlığı'nın desteğine dair bilinmesi gerekenler. Peki prefabrik ev fiyatları kaç TL? Ev yapana devlet 30 bin hibe nasıl alınır?