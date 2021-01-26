‘Sağlık güvencesi artık lüks değil'

Covid-19 pandemisi sosyal ve ekonomik alanlarda yarattığı etkilerin yanı sıra sağlığımızın ne kadar onemli olduğunu da bizlere yeniden hatırlattı. Her turlu riske karşı kendimizi koruma altına almanın onemli olduğunu ve bu yolun da sigortadan gectiğini vurgulayan Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, pandemi donemi ile birlikte ozellikle sağlık alanında sigorta guvencesinin giderek önem kazandığına dikkat çekti.

Kırmızı, "Yıllardır insanlarda sağlık sigortalarının luks olduğu algısı vardı, en onemli değer olan sağlığın sigorta altına alınmasını geri planda bırakıyorlardı. Fakat deneyimlediğimiz pandemi tecrubesi ile beraber sağlık alanındaki sigorta guvencesinin farkına vardık. Sağlık sigortaları branşına alternatif olarak geliştirilen ve uygun fiyatlar ile her kesimden insana sağlık guvencesi ulaştırmak amacıyla bir alternatif olan tamamlayıcı sağlık sigortaları ulaşılabilir fiyatları ile her butceye hitap ediyor" şeklinde konuştu.