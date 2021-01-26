Performansını 4 alanda artırdı

Hayattaki gelişmeler toplumu ve iş yapış süreçlerini derinden etkilerken, değişime ve yeniliklere uyum sağlama refleksleri yüksek olan kurumlar zor dönemlerde de başarıyı yakalıyor. Ray Sigorta'nın 2020 sonunda elde ettiği sonuçlar da bunun bir göstergesi. Bu dönemde acente ağına 263 yeni acente ekleyerek, pandemi döneminde de paydaşları için iş hayatının devam etmesini sağlayan Ray Sigorta, üretimini yüzde 37'lik rekor bir büyümeyle 1.7 milyar liraya taşıdı.

MEMNUNİYET ARTTI

Üretimdeki buyumeyi portfoy yapısını koruyarak başaran Ray Sigorta'nın, 2020 sonunda, toplam uretim icerisindeki oto dışı payı yuzde 56 olarak gercekleşirken, trafik branşının toplam portfoy icerisindeki payı ise yuzde 26'ya geriledi. Şirket muşteri ve calışan memnuniyeti skorlarını da onemli oranda artırarak 4 kritik alanda 4 başarıya imza atmış oldu.

MUTLU ÇALIŞAN MUTLU MÜŞTERİ

İş planlarının merkezine muşteriyi ve calışanı koyan Ray Sigorta, bu alanda aldığı sertifikasyonlar ile 2020 yılına damga vurmuştu. Calışan ve muşteri memnuniyetini artırmanın buyumeyi sağlayan en onemli faktorlerden ikisi olduğunu soyleyen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Mutlu calışan ve mutlu muşteri istikrarlı büyüme demektir" ifadelerini kullandı.