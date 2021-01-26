Enerji yatırımlarına yeni ürünlerle destek

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, yenilenebilir enerjinin enerjide dışa bağımlılığı ve maliyeti onemli olcude azaltacağını, bu nedenle de tasarruf soz konusu olduğunda yenilenebilir enerji yatırımlarının one cıktığını belirtti.

Sigorta sektöru olarak Turkiye'nin her alanda gelişmesine ve buyumesine katkıda bulunmak icin var gucleriyle calıştıklarını vurgulayan Benli, şoyle konuştu: "Kuşkusuz ki, enerji sektoru yatırımları da milli gelirden istihdama, yatırım alanlarından cevresel faktorlere, enerji arz guvenliğinden kaynak ceşitlendirmesine kadar bircok alanda da son derece onem arz ediyor.

Enerji uretiminin ve tuketim alışkanlıklarının surdurulebilirliği, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması gibi konularda herkese sorumluluklar duşuyor. Bu konu kamu yonetimimizin de oncelikli konuları arasında yer alıyor ve yatırımlar teşvik ediliyor. Bu kapsamda sigorta sektoru olarak biz de yatırımların desteklenmesi icin uzerimize duşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Yenilikci urunlerle bu alandaki ihtiyacları karşılamak ve ozellikle yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek icin calışmalarımızı surduruyoruz."