Ev tipi ofis mobilyasına talep arttı

Coronavirüs sürecinde tüm dünya evlere kapanırken; işler de evlere ya da ofis dışındaki alanlara taşındı. Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay, pandemi sürecinde çalışanların ya evlere kapandığını ya da yazlık evlerine geçtiğini belirterek, şöyle konuştu: "Rahat ve insan yoğunluğunun daha az olduğu bu yerlerden işlerini yürütmeyi tercih ettiler.

Bu ev tipi ofis mobilyalarında talep yoğunluğunun farklı bölgelere de dağılmasına yol açtı. Bodrum ve Çeşme başta olmak üzere yazlık bölgelerden yoğun bir şekilde ofis mobilyası siparişi alıyoruz. Yazlık bölgelerdeki ev tipi ofis mobilya ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz."