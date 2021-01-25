Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kaybederek günü 1.540,21 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,23 puan azalırken, toplam işlem hacmi 32,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
KAZANDIRAN SEKTÖR
Bankacılık endeksi yüzde 2,13, holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,31 ile elektrik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.
Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi 1.560 puanın üzerini test etmesine karşın Avrupa borsalarındaki düşüşlere paralel bu seviyeden gelen satışlarla 1.540,00 puanın hemen üzerinde dengelendi.