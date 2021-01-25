Analistler, küresel bazda daha güçlü teşvik paketlerine ilişkin beklentilerin, pay piyasalarını desteklediğini ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan kısıtlamaların piyasalardaki yükselişi baskıladığını belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi, konut fiyat endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.525 seviyesinin destek, 1.570 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.