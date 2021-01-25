Başvuru başladı! 7 bankadan 3 ay geri ödemesiz 100 bin lira kredi müjdesi! 36 ayda vade yapılıyor!

Diğer bankaların oranları

100.000 TL faiz hesaplama

En önemli hususlardan bir tanesi de bireysel kredilerinin 3 sene vadeye çıkarılması nedeniyle uzun vadede faizlerin 1 yıllık faize oranla biraz daha yüksek olmasıdır. 100.000 TL. , 75.000 TL., 50.000 TL. , 40.000 TL. gibi bir miktar olunca hesaplama işleminde faizler git gide yükselmektedir.

Müşterilerin aleyhine olan bir durum ise, dosya, sigorta, KDV, basım vb. gibi masraflarında ortalama olarak 1000/5 prensibine göre hesaplanması nedeniyle kredi giderlerinin yüksek olmasıdır.