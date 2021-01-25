Başvuru başladı! 7 bankadan 3 ay geri ödemesiz 100 bin lira kredi müjdesi! 36 ayda vade yapılıyor!

Konut veya taşıt ihtiyaçlarınız haricinde bireysel ihtiyaçlarınız için bazen yüksek limitli kredilere talebiniz olabilir. Bankacılık mevzuatları ve teamülleri gereğince 100 bin lira ihtiyaç kredisi verebilmek bazı şartlara bağlanmıştır. Aslında bu miktar da parayı hemen hemen kredi veren bankalar verebilir. Ancak bankanın yasalar gereğince talep etmiş olduğu şartları yerine getirmek ve evrakları hazırlamak gereklidir. 36 ay vade bulunmayıp 100.000 TL geri ödemesi 36 ayda yapılmaktadır.
İş Bankası kredinin özellikleri
İş Bankası'nın başlatmış olduğu 'Anında Ticari Kredi' kampanyasına esnaf ve gerçek kişi tacir müşterilerin başvurma hakkının olduğunu belirtildi. Başvurmak için şubeye gitmeye gerek olmadığı, kolay bir şekilde İşCep ve İş Bankası İnternet Şubesi üzerinden başvuru yapılabileceği belirtildi. 7/24 başvuru yapmak mümkün.
Müşterilerin kullanabileceği maksimum kredi tutarının 100 bin lira olduğu, kredi geri ödemeleri içinse maksimum 36 ay vade seçeneği bulunduğu belirtildi. Yine geri ödemelerin aylık eşit taksitli olarak yapılacağı açıklandı. İş Bankası'nın yapılan başvuruyu değerlendirerek olumlu veya olumsuz dönüş yapma hakkına sahip olduğu, kredinin onaylanması durumunda ise talep edilen miktarın anında hesaba yansıtılacağı belirtildi.