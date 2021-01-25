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    • Ekonomi
    • 25.01.2021 15:15
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    • 25.01.2021 15:15
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    Başvuru başladı! 7 bankadan 3 ay geri ödemesiz 100 bin lira kredi müjdesi! 36 ayda vade yapılıyor!

    Başvuru başladı! 7 bankadan 3 ay geri ödemesiz 100 bin lira kredi... , krediye ihtiyacı olan müşterileri için ‘Anında Ticari Kredi’ kampanyasını hayata geçirdi., koronavirüsten dolayı büyük gelir kaybı yaşayan ticari işletmeler için ‘Anında Ticari Kredi’ kampanyasını hayata geçirdi. Bu kapsamda başvuran kişilere 36 ay vade ile 100 bin lira kredi verileceği açıklandı. Ayrıca ilk taksit ödemesinin de 3 ay sonra yapılacağı belirtildi.

    takvim.com.tr
    Başvuru başladı! 7 bankadan 3 ay geri ödemesiz 100 bin lira...

    Konut veya taşıt ihtiyaçlarınız haricinde bireysel ihtiyaçlarınız için bazen yüksek limitli kredilere talebiniz olabilir. Bankacılık mevzuatları ve teamülleri gereğince 100 bin lira ihtiyaç kredisi verebilmek bazı şartlara bağlanmıştır. Aslında bu miktar da parayı hemen hemen kredi veren bankalar verebilir. Ancak bankanın yasalar gereğince talep etmiş olduğu şartları yerine getirmek ve evrakları hazırlamak gereklidir. 36 ay vade bulunmayıp 100.000 TL geri ödemesi 36 ayda yapılmaktadır.


    İş Bankası kredinin özellikleri

    İş Bankası'nın başlatmış olduğu 'Anında Ticari Kredi' kampanyasına esnaf ve gerçek kişi tacir müşterilerin başvurma hakkının olduğunu belirtildi. Başvurmak için şubeye gitmeye gerek olmadığı, kolay bir şekilde İşCep ve İş Bankası İnternet Şubesi üzerinden başvuru yapılabileceği belirtildi. 7/24 başvuru yapmak mümkün.

    Müşterilerin kullanabileceği maksimum kredi tutarının 100 bin lira olduğu, kredi geri ödemeleri içinse maksimum 36 ay vade seçeneği bulunduğu belirtildi. Yine geri ödemelerin aylık eşit taksitli olarak yapılacağı açıklandı. İş Bankası'nın yapılan başvuruyu değerlendirerek olumlu veya olumsuz dönüş yapma hakkına sahip olduğu, kredinin onaylanması durumunda ise talep edilen miktarın anında hesaba yansıtılacağı belirtildi.

        İş Bankası kredi geri ödeme

        İş Bankası'ndan 36 ay vade 50 bin lira kredi kullanılması durumunda aylık faiz oranı yüzde 1.52 olacaktır. Aylık taksit tutarı 1836 TL, geri ödenecek toplam miktar ise 66 bin 119 TL olacaktır. Yine 36 ay vade seçeneği ile 100 bin lira kredi kullanılması durumunda aylık faiz oranı yüzde 1.52, aylık taksit tutarı ise 3 bin 673 TL olacaktır. Toplam geri ödeme miktarı ise 132 bin 238 TL olacaktır.

        Diğer bankaların oranları

        100.000 TL faiz hesaplama

        En önemli hususlardan bir tanesi de bireysel kredilerinin 3 sene vadeye çıkarılması nedeniyle uzun vadede faizlerin 1 yıllık faize oranla biraz daha yüksek olmasıdır. 100.000 TL. , 75.000 TL., 50.000 TL. , 40.000 TL. gibi bir miktar olunca hesaplama işleminde faizler git gide yükselmektedir.

        Müşterilerin aleyhine olan bir durum ise, dosya, sigorta, KDV, basım vb. gibi masraflarında ortalama olarak 1000/5 prensibine göre hesaplanması nedeniyle kredi giderlerinin yüksek olmasıdır.

        Kredi başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

        Başvurular internet sayfasından ön başvuru şeklinde yapılmış olsa da, şahsen başvuru şartı aranmaktadır.

        Bu şart ile birlikte başvuran vatandaşlarımızın;

        Tc. numaralı kimlik belgeleri,
        Maaş bordroları veya gelir belgeleri,
        İkamet belgesi veya bunun yerine geçen son aya ait internet, su, doğalgaz veya elektrik faturalarından herhangi biri,
        İhtiyaç duyulduğu taktirde kefil,
        Talep edilmesi durumunda gayrimenkul tapuları,
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        Haberler Ekonomi Başvuru başladı! 7 bankadan 3 ay geri ödemesiz 100 bin lira kredi müjdesi! 36 ayda vade yapılıyor!