25 Ocak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarında kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,14 ile "Para Piyasası" fonları oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,052133
|0,58
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,093275
|0,38
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096836
|0,38
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,099475
|0,32
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,011158
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018490
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021960
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,057580
|0,48
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,129236
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,033024
|0,60
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,033621
|0,54
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,107049
|0,25
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,032602
|0,24
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,021785
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029531
|0,44
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,022869
|0,23
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028082
|0,19
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026994
|0,16
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,029457
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,073389
|0,15
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028565
|0,14
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024908
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071889
|0,14
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,067675
|0,14
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,137558
|-0,03
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,138321
|-0,02
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,093987
|-0,02
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,121120
|-0,01
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,090929
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052560
|-2,47
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044958
|-1,51
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,090665
|-1,19
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,171818
|-1,18
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,194591
|-1,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,089692
|-0,80
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,077333
|-0,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,090649
|-0,58
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026390
|-0,57
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030364
|-0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067556
|-0,38
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047654
|-0,32
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020854
|-0,08
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,031208
|-0,05
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018455
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046319
|-0,41
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,045301
|-0,41
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,046281
|-0,41
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,050951
|-0,41
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,047407
|-0,41