Çanakkale'de bulunan Lapseki İcra Dairesi tarafından Sındal Köyü'ndeki 12.781,55 metrekare büyüklüğündeki tarla icradan satışa çıkarıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelinin atıldığı günden bu yana büyük değer kazanan Lapseki'de satışa çıkarılan tarlanın muhammen bedeli 782 bin 561 TL olarak belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, taşınmaza ilişkin detaylı bilgiler de açıklandı. Buna göre ilanda, "Taşınmaz Sındal Köyüne yakın konumda olması nedeniyle güvenli olması ve ulaşım problemi bulunmamaktadır. Taşınmaza bitişik parsellerde ayrıca sulama için artezyen su kuyusu tesisi ile sulanan taşınmazlar olduğu gözlemlendiği, kuzey kısımdaki parseller ile birlikte tarımsal üretimde kullanıldığı, geometrik olarak belirgin bir formda olmayıp, topografig olarak kısmen hafif eğimli, kısmen ise orta eğimli olmak üzere değişken eğimli bir yapıya sahip olduğu, Parsel Doğusunda ormana, diğer yönlerinde tarımsal üretimde kullanılan tarla ve bahçelere cepheli, parsel üzerinde verimli şeftali ağaçları bulunmakta olup parselin Kadastral yolu bulunmadığı, taşınmaz üzerinde 4 m. Sıra üzeri ve 5 m sıra aralarıyla dikilmiş şeftali ağaçları bulunduğu, ağaçlarının bakımlı oldukları ve verim vermeye başladıkları, taşınmaz üzerinde şeftali ağaçları dışında değerlendirmeye konu olabilecek mütemmim cüz bulunmadığı taşınmaz üzerinde ortalama olarak tahminen 5 yaşların 600 adet şeftali ağaçları bulunduğu bilirkişilerce tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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