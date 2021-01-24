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    ve prim borcu olanlar sağlık hizmeti almaya devam edecek

    Genel Sağlık Sigortası () ve prim borcu olanların yıl sonuna kadar devlet hastaneleri ve hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek.

    Borcu olana sağlık müjdesi

    Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borcu olanların yıl sonuna kadar devlet hastaneleri ve hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararı Twitter hesabından paylaşarak, "Cumhurbaşkanımız 'ın kararı ile ve prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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