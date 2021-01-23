



Dolandırıcıların sosyal medya programları üzerinden reklam ücretini ödeyerek sahte yatırım görüntüleriyle insan avına çıktığına dikkat çeken Kaya, şunları anlattı:



"Buna örnek olarak sosyal medya uygulaması instagramda reklam ücreti ödenerek insanlara ulaşan bu görüntüler verilebilir. Burada Oruç Reis ile milli gaza ortak olun ifadesi ile milliyetçiliğin arkasına saklanarak dolandırma teşebbüsü yapılıyor. Üstelik Oruç Reis gemisi gaz sondaj gemisi değil. Sismik araştırma gemisi ve yüzde 90'dan fazla yerliliği ile Türkiye'nin medarı iftiharı olan bir gemi. Ancak kullanılan fotoğrafta sondaj gemisi platformu kullanışmış. Böylece Karadeniz'den çıkacak gaza ortak olun diyorlar. Ama devletin böyle bir çalışması yok."







YATIRIMCILAR DİKKATLİ OLMALI

Sabah'ta yer alan haberi göre, gizlilik politikası metninde Finanscto. com isimli site ve destek@forexasistanım. com mail adresi ismi verildiğine dikkat çeken Kaya, "Yasal olmayan foreks şirketlerinin yatırımcıyı kandırarak kendilerine müşteri çekme hamlesi olarak gözüküyor. Yatırımcıların bu tür resmi olmayan kişilere, şirketlere karşı dikkatli olması gerekiyor. Yoksa ciddi zararlarla karşı karşıya kalabilirler" ifadelerini kullandı.