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    • Ekonomi
    • 22.01.2021 23:11
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    • 22.01.2021 23:11
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    nda hangi ürünler var? 10 TL ve üzeri alışverişlerde inanılmaz indirim!

    nda yer alan ürünlerin listesi yarın marketlerde yer alan fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. 'de bu hafta Findux Fındık Yağlı, Sprite Gazlı İçecek, Nimet Dondurulmuş Su Böreği, Torku Dana Kangal Sucuk, Çaykur Rize Turist Çayı ve Elseve Şampuan Çeşitleri dikkat çekti. 10 TL üzeri alışverişlerde Nescafe 20'li Kahve Çeşitleri 16,90 lira yerine 8,95 fiyatla, Yudum Omega-3 Bitkisel Sıvı Yağ 1 litre 26,50 lira yerine 13,45 lira fiyat etiketiyle yarın raflarda olacak.

    takvim.com.tr
    A101 23 Ocak aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

    A101 23 Ocak aktüel kataloğuyla yarın sabah saatlerinden itibaren satışa sunulacak ürünlerin listesi araştırılmaya başlandı. 10 TL ve üzeri alışverişlerde iki ürün dikkat çeken indirimiyle raflarda yerini alacak. A101'de bu hafta Nimet Dondurulmuş Su Böreği, Çaykur Rize Turist Çayı ve Findux Fındık Yağlı ürünleri tercih edilen ürünler arasında olacak. Peki, A101 23 Ocak aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte kataloğ ürün fiyatları

    A101 23 OCAK AKTÜEL KATALOĞU

    Kent Boringer Pasta Sosu Çeşitleri

    10 TL ve üzeri alışverişlerde dikkat çeken indirim

        Hayat Su ürünlerinde kampanyalar

        Ülker Coco Pops Çikolatalı Mısır Gevreği

        Poşetli Bütün Piliç

            Danet Polonez Piliç Füme

            Sebze ve meyve ürünlerindeki indirimler

            Sebze ve meyve ürünlerindeki indirimler
                Haberler Ekonomi A101 23 Ocak aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 10 TL ve üzeri alışverişlerde inanılmaz indirim!