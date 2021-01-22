A101 23 Ocak aktüel kataloğuyla yarın sabah saatlerinden itibaren satışa sunulacak ürünlerin listesi araştırılmaya başlandı. 10 TL ve üzeri alışverişlerde iki ürün dikkat çeken indirimiyle raflarda yerini alacak. A101'de bu hafta Nimet Dondurulmuş Su Böreği, Çaykur Rize Turist Çayı ve Findux Fındık Yağlı ürünleri tercih edilen ürünler arasında olacak. Peki, A101 23 Ocak aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte kataloğ ürün fiyatları

A101 23 OCAK AKTÜEL KATALOĞU