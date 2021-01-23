Aracı ve komisyoncu devreye giriyor, sebze-meyvenin fiyatı tarladan sofraya %1000 artıyor!





Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise "1 lira ile 1.80 lira arasında giden domatesin 1 liranın üzerine koyduğumuz nakliye, ambar, masrafları ile oldu 3 lira. 1 lira da tüccar koysun, 4 lira. 1 lira da market veya manav koysun 5 lira. 5 liraya satılmış olsa bizim malımız iç piyasada epey bir gidecek. Ama baktığımız zaman 10-15 liraya domates satılıyor" dedi. Üreticiler, benzer farkın patlıcanda da olduğunu belirtti.