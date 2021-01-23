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    Aracı ve komisyoncu devreye giriyor, sebze-meyvenin fiyatı tarladan sofraya %1000 artıyor!

    Sebze-meyvede 3-4 bin aracı ve komisyoncunun devreye girmesiyle kurulan zincir, fiyatı tarladan sofraya yüzde 1000 artırıyor. Herkes sistemden şikayetçi. TAKVİM, tarladan sofraya domatesin zam yolculuğunu mercek altına aldı. İşte merak edilen detaylar...

    Domatesin yolculuğu! Tarlada 1, markette 10 lira

    TAKVİM, manav reyonunda yüz kızartan fiyatlarla satılan domatesi mercek altına aldı. İşte tarladan sofraya zam yolculuğu:

    Çiftçi kilosunu 1 TL'den satıyor

    Tüccar kar koyup hale veriyor

    Komisyoncu 2.20'den gönderiyor



    Üzerine nakliye ücreti ekleniyor

    Şehirdeki kabzımal 8 TL fiyat yazıyor

    Markette fiyat 10-13 TL'ye çıkıyor

    Vatandaş yüzde 1000 zamlı yiyor




    ARACI FATURASI
    Sebze-meyvede marketlerde rastladığımız yüksek fiyatlara vatandaşlar isyan ederken; kurulan aracı zincirinde kaybeden, üretici ile tüketici oluyor. Üretici ürününü neredeyse yok pahasına satarken; arada eklenen komisyon, harç, kâr ve vergiler ile yaşanan fire vatandaşa yüzde 1000'i bulan artış olarak yansıyor. Tarladan 1 liraya çıkan domates vatandaşa 10 liraya satılıyor.



        Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Çetin, "Kumluca Toptancı Hali'nde domatesin fiyatı 1.80-2.20 lira arasında. Bu domatesler İstanbul'da 10 liraya satılıyor. Biz maliyetinin altında domates satarken; o aradaki farkı götüren, büyük kâr elde edenler kimdir?" diye konuştu.



        Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise "1 lira ile 1.80 lira arasında giden domatesin 1 liranın üzerine koyduğumuz nakliye, ambar, masrafları ile oldu 3 lira. 1 lira da tüccar koysun, 4 lira. 1 lira da market veya manav koysun 5 lira. 5 liraya satılmış olsa bizim malımız iç piyasada epey bir gidecek. Ama baktığımız zaman 10-15 liraya domates satılıyor" dedi. Üreticiler, benzer farkın patlıcanda da olduğunu belirtti.



        YUMURTADA FAHİŞ FİYAT
        Türkiye'nin yumurta piyasasının belirlendiği Afyonkarahisar'daki üreticiler de aynı durumdan şikayetçi. Afyon Yumurta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Genç, Afyonkarahisar'da çiftlikten çıkan yumurtanın tane fiyatının 60 kuruş, koli fiyatının ise 18 lira olduğunu, ulusal marketlerde 30, 34 ve 36 liradan satılan yumurtanın koli fiyatının fahiş olduğunu, üreticinin günah keçisi gibi gösterildiğini söyledi.

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        Haberler Ekonomi Aracı ve komisyoncu devreye giriyor, sebze-meyvenin fiyatı tarladan sofraya %1000 artıyor!