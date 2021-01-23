Aracı ve komisyoncu devreye giriyor, sebze-meyvenin fiyatı tarladan sofraya %1000 artıyor!

TAKVİM, manav reyonunda yüz kızartan fiyatlarla satılan domatesi mercek altına aldı. İşte tarladan sofraya zam yolculuğu:
Çiftçi kilosunu 1 TL'den satıyor
Tüccar kar koyup hale veriyor
Komisyoncu 2.20'den gönderiyor
Üzerine nakliye ücreti ekleniyor
Şehirdeki kabzımal 8 TL fiyat yazıyor
Markette fiyat 10-13 TL'ye çıkıyor
Vatandaş yüzde 1000 zamlı yiyor
ARACI FATURASI
Sebze-meyvede marketlerde rastladığımız yüksek fiyatlara vatandaşlar isyan ederken; kurulan aracı zincirinde kaybeden, üretici ile tüketici oluyor. Üretici ürününü neredeyse yok pahasına satarken; arada eklenen komisyon, harç, kâr ve vergiler ile yaşanan fire vatandaşa yüzde 1000'i bulan artış olarak yansıyor. Tarladan 1 liraya çıkan domates vatandaşa 10 liraya satılıyor.