"Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?" ve "Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır?" soruları hakkında son günlerde araştırmalar artış gösterdi. Salgınla ekonomik anlamda mücadele için vatandaşa, çalışana ve işverene pek çok destek sağlandı. Bu desteklerden birisi de kısa çalışma ödeneği. Kısa çalışma ödeneği için başvurular e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar rahatlıkla yapılabiliyor. Peki, KÇÖ başvuru son gün ne zaman? İşte merak edilenler...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kısa çalışma ödeneği başvuruları e-Devlet üzerinden 31 Ocak tarihine kadar yapılabiliyor. Aşağıda yer alan linke tıklayarak TC kimlik ve e-Devlet şifrenizi girerek başvuru işlemi aşamasına geçebilirsiniz.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR UZATILDI?
Cumhurbaşkanlığı kararıyla 31 Aralık öncesi başvuruda bulunmayan işyerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Bakan Selçuk, "Corona virüs nedeniyle 31 Aralık tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Ocak 2021 tarihine kadar e-devlet aracılığıyla başvurmaları durumunda 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecekler" dedi.
İLAVE İŞÇİ İÇİN KÇÖ TALEBİNDE BULUNABİLECEKLER
Bakan Selçuk açıklamasında daha önce ödenekten yararlanan işyerlerinin durumuna da değindi. 31 Aralık tarihine kadar corona virüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de kısa çalışma ödeneği talebinde bulunabileceğini belirten Selçuk; "Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek" diye konuştu.
Selçuk ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.