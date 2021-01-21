2021 YILI İÇİN TUTAR NE KADAR?

Bu hesabı göre bu yıl için kapıcıların brüt asgari ücreti 3.577,50 TL oldu. Bundan sadece sigorta kesintileri yapılıyor. Bu yıl için net rakam diğer çalışanları için 2.825,90 TL iken apartman görevlilerine 3.040,80 TL ödeniyor. Apartman görevlileri 214,90 TL fazla para alıyor.