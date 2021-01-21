Devletten ihtiyacı olana 1000 TL yardım! Başvurular nereden yapılıyor? Yardımı kimler alıyor? Her haneden...

Pandemi sürecinde milyonlarca haneye ödenen 1.000 liralık sosyal yardım ödemeleri devam ediyor.
e-Devlet üzerinden yapılan başvurularla vatandaşlara karşılıksız 1.000 liralık yardımlar ödeniyor.
İşte üçüncü fazı sürdürülen yardımdan yararlanmak için bilinmesi gerekenler:
KİMLER BAŞVURACAK?
Düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışan işsizler, her haneden bir kişi.
KİMLER ALAMAYACAK?
Kamu işçileri, memurlar, emekliler, kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar, daha önce destekten faydalananlar.
NASIL BAŞVURULACAK?
e-Devlet üzerinden sorular cevaplanarak başvurulacak.
HANGİ SORULAR SORULUYOR?
'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?'...