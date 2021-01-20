Açıklama şimdi geldi! Yeni ücretler belli oldu... Bankada parası olanlar dikkat edin

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Açıklama şimdi geldi! Yeni ücretler belli oldu. Bilindiği üzere bankalar, müşterilerin yaptıkları işlemlerden ücret kesiyor. Bu işlemlerin arasında en çok kullanılanlar ise havale ve EFT işlemleri oluyor. Bu anlamda ücretler arttı. EFT'ye yapılan zam geçen seneinin toplam enflasyonuna göre yapıldı. Söz konusu rakamın belli olmasının ardından bazı bankalar EFT ile havale işlem ücretlerinde zam yaparken bazılarının ise önümüzdeki hafta bu zammı uygulayacağı öğrenildi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların bireysel ve ticari müşterilere sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin ücret, komisyon ve masraf bilgilerine yer verilen bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr adresli internet sitesinde güncelleme yapıldığını duyurdu.
Bu düzenlemeyle; 6 ila 850 lira arasında değişen fahiş EFT ücretleri 1 ila 100 lira arasına çekilmişti. Havale ücreti ise belirlenen EFT ücretinin yarısı olmuştu. Buna göre; cep telefonundaki uygulamalardan veya internetten EFT yapmak isteyen bir kişi, 1.000 liraya kadar 1 lira, 1.000-50.000 lira arasında 2 lira, 50 bin lira ve üzerinde en fazla 25 lira EFT ücreti ödüyordu.
Örneğin; 1.000 lira EFT yapan bir kişi 5 kuruşluk vergiyle (yüzde 5 BSMV) ile 1.05 lira, 1.500 lira EFT yapan bir kişi 2.10 lira ödüyordu. Düzenleme yapılırken ücretlerin yıllık tüketici enflasyonuna (TÜFE) artacağı belirtilmişti. Yani bankalar 2020 rakamlarına göre en fazla yüzde 14.6'lık artış yapabilecekti. Bu artışlar gerçekleşti ve para transferlerinde uygulanmaya başladı. Artık 1.000 liraya kadar EFT'den vergi dahil 1.20 lira, 1.000 lira üzerindeki EFT'den ise 2.40 lira alınıyor.
Yüzde 50 daha fazla oluyor
EFT işleminin saat 16.00'dan sonra yapılması durumunda bu 'geç EFT' olarak tanımlanıyor. Bankaların geç EFT saat dilimi farklı olabiliyor (16.00-17.00, 16.00-17.15 veya 16.30-17.30). İşte bu saatler arasında para gönderenler, 16.00'dan önceki tarifeden yüzde 50 fazla ödüyor. Yani 1.2 lira yerine 1.8 lira, 2.4 lira yerine 3.6 lira, 30 lira yerine ise 45 lira alınıyor. Geçtiğimiz günlerde 7/24 para transferine imkan tanıyan FAST da devreye girmişti. Burada da ücretler EFT ile sınırlı. Mesai saatlerinden sonra yine yüzde 50 artırımlı uygulanıyor.
Masrafları kolayca öğrenin
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların bireysel ve ticari müşterilere sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin ücret, komisyon ve masraf bilgilerine yer verilen bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr adresli internet sitesinde güncelleme yapıldığını duyurdu. Bu çalışmayla, ücretlerde öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması amaçlanıyor.
24 SAAT EFT YAPMA İMKANI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası EFT işlemleri ile ilgili FAST Sistemini devreye alıyor. FAST sisteminde olan katılımcıların uçtan uca para transferi işleminin 2-3 saniye içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Uygulamada en fazla 25 saniye içinde tamamlanmayan işlemler iptal edilecek. Yeni sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecek. FAST Sistemi ile birlikte, ödemelerin IBAN yerine telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de vatandaşların kullanımına sunulacak.
HAVALE NEDİR?
Para havale etmek , aynı bankadaki bir diğer hesaba para gönderme anlamına gelmektedir.
EFT NEDİR?
EFT ise bir bankanın müşterisinin başka bir bankanın hesabına göndereceği paradır. Havale ücretine ek olarak EFT ücreti daha fazladır.