Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Açıklama şimdi geldi! Yeni ücretler belli oldu



Bu düzenlemeyle; 6 ila 850 lira arasında değişen fahiş EFT ücretleri 1 ila 100 lira arasına çekilmişti. Havale ücreti ise belirlenen EFT ücretinin yarısı olmuştu. Buna göre; cep telefonundaki uygulamalardan veya internetten EFT yapmak isteyen bir kişi, 1.000 liraya kadar 1 lira, 1.000-50.000 lira arasında 2 lira, 50 bin lira ve üzerinde en fazla 25 lira EFT ücreti ödüyordu.

Örneğin; 1.000 lira EFT yapan bir kişi 5 kuruşluk vergiyle (yüzde 5 BSMV) ile 1.05 lira, 1.500 lira EFT yapan bir kişi 2.10 lira ödüyordu. Düzenleme yapılırken ücretlerin yıllık tüketici enflasyonuna (TÜFE) artacağı belirtilmişti. Yani bankalar 2020 rakamlarına göre en fazla yüzde 14.6'lık artış yapabilecekti. Bu artışlar gerçekleşti ve para transferlerinde uygulanmaya başladı. Artık 1.000 liraya kadar EFT'den vergi dahil 1.20 lira, 1.000 lira üzerindeki EFT'den ise 2.40 lira alınıyor.