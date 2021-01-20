Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz döneminin dinamik bir dönem olacağını ve diğer aşamalar gibi başlayıp bitmeyeceğini açıkladı. Türkiye genelinde milyonlarca aileye ekonomik katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri (1000 lira pandemi parası) süreci devam ediyor. Bu başvurular e-Devlet üzerinden alınırken aynı zamanda sorgulama işlemi de e-Devlet'ten yapılabiliyor. Başvurusu olumlu karşılanan kişilerin parası PTT'den teslim ediliyor. 3 faz sosyal yardımdan yararlanamayan vatandaşlar ise 4. faz olacak mı diye merak ediyorlar. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...