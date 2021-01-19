SGK, SYDV, VGM kış yardımları! Kaymakamlık, Valilik ve Belediye yardımı en çok merak edilen konulardan birisi. İşsizlere, fakirlere çalışmayan herkese maddi yardım başvuruları SYDV 'lerin bağlı olduğu Kaymakamlıklardan yapılıyor. Elektrik Tüketim Desteği nasıl alınır? Doğalgaz fatura yardımı kimlere ödenir? Su faturası ve yakacak desteği yardım paraları başvuruları nereye yapılır? Devletin kış öncesi sağladığı tüm fatura destekleri ve bu desteklerin ödemelerine dair bilinmesi gerekenler haberimizde. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
DEVLET DESTEKLERİYLE FATURA YARDIMI
Çeşitli kurumların yazılı veya elektronik başvuru işlemleri sonrası sağladığı yakacak yardımı, doğalgaz fatura yardımı, su faturası yardımı ve elektrik faturası yardımı detayları şu şekilde;
Yakacak Yardımı
Öncelikle vatandaşların yurt geneli başvuru yapabilecekleri yardımın başında yakacak yardımı geliyor. Yakacak yardımı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından ödeniyor. Halen doğalgaz kullanmayan vatandaşlar için sağlanan yakacak yardımı en az 500 kg kömür olarak sağlanıyor. Bu yardım ödemeleri için hane gelir şartının sağlanması gerekiyor. Bir ailede yaşayan kişilerin hane gelirlerinin toplamı hanede yaşayan kişi sayısına göre hesaplanıyor. Kişi başı hane gelir düzeyinin asgari ücretin üçte birinden az olması isteniyor.
Elektrik Yardımı
Elektrik yardımı Aile Bakanlığı tarafından ödeniyor. Halen sosyal yardım alan ve maddi ihtiyacı bulunan vatandaşların alabildiği elektrik yardımı ailede yaşayan kişi sayısına göre değişiyor. İki kişilik ailelerde ödenen rakam en az 53 TL oluyor. 6 veya daha kalabalık aileler için ise 106 TL ödeme yapılır. Sgkbulteni.com olarak;elektrik yardımı almak isteyenler doğrudan başvuru yapmayacaklar. Aile Bakanlığı bu ödemeleri otomatik olarak belirliyor. Ancak kendi ilçesinde yer alan sosyal yardımlaşma vakfından detaylı bilgi edinebilirsiniz.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA YARDIMI
Vakıflar Genel Müdürlüğü düzenli gıda yardımı yapan kurumların başında geliyor. Kurum gerekli koşulları sağlayan vatandaşlara kuru gıda desteği sağlıyor. 81 şehirde müdürlüğü bulunan VGM gıda ayrdımı alabilmek için sağlanması gereken şartları şu şekilde açıkladı.
"Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar. 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar."
VGM gıda yardımı başvuruları kurum il müdürlüklerinden yapılacak.
GIDA YARDIMI YAPAN KURUMLAR
Gıda yardımı yapan kurumlar bu yardımları birbirinden farklı şekilde yapıyorlar. Bazı kurumlar sadece ana temel besin maddelerinden oluşan bir koli hazırlarken bazı kurumların paket kapsamı oldukça geniş oluyor. Peki bu kurumlar hangileri? İşte gıda yarrdımı sağlayan kurumlar;
* Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
* Kaymakamlıklar
* Belediyeler
* Vakıflar Genel Müdürlüğü
FAKİR AİLELERE YARDIM!
Durumu olmayan ve ailesini geçindiremeyen vatandaşlarımız için devletimiz kapılarını açarak bir çok yardımda bulunmaktadır. Maddi yardımların yanı sıra kira, giyecek, yiyecek, yakacak yardımları da verilmektedir. Ülkemizde çok sayıda vatandaşımız açlık sınırının altında yaşamaktadır. Bu nedenle de bir çok aile maddi yetersizlikler sonucunda oldukça sıkıntı yaşamaktadır. Devletimiz ilk olarak İş-kur tarafından işsiz olan vatandaşlarımıza iş imkanı sunmaktadır. Bunun yanı sıra çalışamayacak durumda olan ve hiç bir geliri bulunmayan vatandaşlarımız için fakirlik maaşı verilerek bir çok aileye maddi destek sağlanmaktadır.