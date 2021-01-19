Ödemeler ne zaman olacak?

Ocak ayında gelen zammın ardından vatandaşlar engelli maaşları ne zaman hesaplara yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Vatandaşların doğum tarihlerinin son rakamlarına göre ödeme günü belirlenir. İlk ödeme ayın beşinde olurken son ödeme ayın dokuzunda olur.

Bu ödeme günü belirleme;

Doğum tarihlerinin son rakamında 0 ve 5 yer alan vatandaşlar için her ay engelli aylıkları o ayın 5. Günü

Doğum tarihlerinin son rakamında 1 ve 6 yer alan vatandaşlar için her ay engelli aylıkları o ayın 5. günü

Doğum tarihlerinin son rakamında 2 ve 7 yer alan vatandaşlar için her ay engelli aylıkları o ayın 7. günü

Doğum tarihlerinin son rakamında 3 ve 8 yer alan vatandaşlar için her ay engelli aylıkları o ayın 8. günü

Doğum tarihlerinin son rakamında 4 ve 9 yer alan vatandaşlar için her ay engelli aylıkları o ayın 9. Günü ödemelerini alırlar.