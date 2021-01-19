O tarih oldukça önemli... Emekli olmak için aranan koşullar prim gün rakamını ve yaş haddini doldurmak. Aranan bu koşullardan prim günü doldurmamış kişiler 4500 ve 3600 günden emeklilik koşulları için araştırma yapmaya başladı. Özel koşullarla sağlanan bu emeklilik modelinde vatandaşların gün ve yaş koşullarını da sağlamaları gerekiyor. SGK'nın sağladığı bir öteki emeklilik usulü ise 4500 günle emeklilik. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş haddinden emekli olabilmeyi sağlamaktadır. Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra olan vatandaşlar 4A (SSK) kapsamında emekli olabilir, bunun için 4500 günü tamamlaması yeterli olacaktır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
4500 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Tüm vatandaşlar çalışmalarının karşılığı olan emekliliğin hayalini kurar. Emeklilik için gerekli şartlar, sigortalılık süresi, yaş haddi ve prim ödemesidir. Bu şartlar tamamlandığı takdirde emekli olan vatandaşlar bazı durumlarda çalışma süreleri boyunca yeterli prim gününü dolduramayabiliyor. Bu vatandaşlar için ise bazı imkânlar bulunmaktadır. Çalışma süresini ve yaşını doldurmuş vatandaşlar için 4500 günle emeklilik formülü ortaya çıkar.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş haddinden emekli olabilmeyi sağlamaktadır. Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra olan vatandaşlar 4A (SSK) kapsamında emekli olabilir, bunun için 4500 günü tamamlaması yeterli olacaktır.
Buna göre;
– Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinde olan ve 30.04.2008 tarihine kadar çalışan kadın işçiler 4500 günü tamamladıktan sonra 58 yaşında ve 25 senelik sigortalılık süresinde emekli olabilir.
– Sigorta girişi 08.09.1999 tarihi ve 30.04.2008 tarihine kadar çalışan erkeklerin 4500 günden emekli olabilmesi için 60 yaşını doldurması ve 25 senelik sigortalılık süresi olması gerekmektedir.
Erkeklerde 4500 günden emeklilik şartı;
25 sene sigortalılık süreci ve 60 yaşını doldurma şartı vardır. Buna göre:
– 05.2002 ve 23.05.2005 tarihleri için 56 yaşının doldurulmuş
– 05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri için 57 yaşının doldurulmuş
– 05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri için 58 yaşının doldurulmuş
– 05.2011 ve 23.05.2014 tarihleri için 59 yaşının doldurulmuş
– 05.2014 ve sonrası için emekli olabilmek için 60 yaşını doldurmak gerekmektedir.
Kadınlarda 4500 günden emeklilik şartı;
4500 prim gününün doldurulmasının yanı sıra 58 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Kadın çalışanlarda da erkeklerde olduğu gibi 25 senelik sigorta hizmeti aranmaktadır.
– 05.2002 ve 23.05.2005 tarihleri için 52 yaşın doldurulmuş
– 05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri için 54 yaşın doldurulmuş
– 05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri için 56 yaşın doldurulması
– 05.2011 ve sonrası için emekli olmak isteyen kadın vatandaşların 58 yaşını doldurması gerekmektedir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1971 doğumluyum, 1 Şubat 1986 sigorta girişliyim, 6400 günüm bulunuyor. Nasıl ve ne zaman emekli olabilirim? H.İ.Y.
İşe girişiniz stajyerlik girişi değil de normal çalışan girişi ise 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. Bakıldığında emeklilik şartlarınızın tümü tamamlanmış. Hemen emekli olabilirsiniz. Hayırlı olsun.
01.09.1971 doğumluyum. SSK girişim 24.09.2005, başlangıç çocuklardan sonra, 2 çocuğum bulunuyor. E.A.
2005 yılındaki başlangıcınıza göre en az 4500 prim gün, 25 yıl, 58 yaştan kısmi, yine 58 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz.
Başlangıçtan önceki doğumları borçlanamazsınız.
02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997'de askere gittim. N.K.
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
Ben engelliyim. Vergi indiriminden nasıl faydalanırım? D. EREN
Engeli bulunanların normal çalışanlardan daha önce emekli olabilme imkanı var. Engelli durumundan emekli olabilmek için en az yüzde 40 oranında engelinizin olması ve bunu hastane raporu ile belgelemeniz şarttır. Emeklilik hesaplamalarında engel oranı, sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısı dikkate alınmaktadır.
21.06.1970 doğumluyum, sigorta girişim 21.01.1992, askerliğimi sigorta başlangıcından önce yaptım. Ne kadar askerlik borçlanması yapmam gerekiyor? M.A. AROSKAY
İşe başlangıcınıza göre, 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. 8 aylık askerlik borçlanıp ödeyerek 52 yaşa tabi olabilirsiniz. Bu durumda toplamda 5525 prim günü tamamlayarak 52 yaşınızın dolacağı 21.06.2022 tarihinde emekli olabilirsiniz.
29.06.1991 tarihinde askere gittim. 16.09.1992 tarihinden itibaren Bağ-Kur'luyum. Doğum tarihim 1971'dir. R.A.
Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 53 yaşa tabisiniz. 16 aylık askerlik borçlanması ile 52 yaşa tabi olursunuz. Bu durumda doğum gününüzün gün ve ayına göre 2023 yılında emekli olabilirsiniz.
Doğum tarihim 01.12.1975, SSK giriş 03.11.1993, prim 7600 gün, ne kadar askerlik borçlanması yapmalıyım? Sedat E.
SSK girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve prim gün sayınız tamamlanmış ancak 54 yaşınız 2029 yılında dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 01.12.2029 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmak yaşınızı geriye çekmez.
02.02.1969 doğumluyum. 30.11.1994'ten sigortam var. Sonrasında 10 yıl Bağ-Kur devam ediyor. Sigortaya 3.5 yıl prim ödersem ne zaman emekli olurum? D. ÖZ
SSK'dan 55 yaşa tabisiniz. Aralıksız 3.5 yıl öderseniz 1261 gün ödeyince emekli olabilirsiniz. O tarihte yaşla ilgili bir sorununuz da kalmaz.
Normal emeklilik şartları:
Sigortalılıklarını 7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo şu şekildedir;
1) 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş
2) 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş
3) 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş
4) 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş
5) 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş
6) 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş
SSK'dan 5400 gün ile emeklilik şartları:
İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4A bendi yani SSK kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır.
Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.
Diğerleri ise:
– 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64 yaş
– 01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 yaş olarak uygulanır.
Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.