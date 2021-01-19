Güvenlik görevlisi alım ilanlarına en fazla duyuru genel kategorisi için yayımlanan ilanlarda mevcut. Ayrıca özel sektörde yer alan eğitim kurumları da güvenlik görevlisi alım ilanları için İŞKUR'dan ilan yayımladılar. Bu ilanlarda silahlı ve silahsız güvenlik alımları için de duyurular bulunurken bazı kurumlar amir pozisyonu için ilan yayımladılar. İşte İŞKUR İş İlanlarında yer alan güvenlik görevlisi ocak ayı ikinci yarısı duyuruları. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
İl il yüzlerce silahlı silahsız güvenlik görevlisi alım ilanı
Silahlı Silahsız Genel ve Amir Güvenli Görevlisi Kadro ve Kontenjanlar
Güvenlik Görevlisi (Silahlı) pozisyonu adına İŞKUR'da yer alan günce iş ilanı sayısı: 50
Güvenlik Görevlisi (Silahsız) pozisyonu adına İŞKUR'da yer alan günce iş ilanı sayısı: 6
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı pozisyonu adına İŞKUR'da yer alan günce iş ilanı sayısı: 1
Güvenlik Amiri/Sorumlusu pozisyonu adına İŞKUR'da yer alan günce iş ilanı sayısı: 2
Güvenlik Görevlisi pozisyonu adına İŞKUR'da yer alan günce iş ilanı sayısı: 118
Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) pozisyonu adına İŞKUR'da yer alan günce iş ilanı sayısı: 15
İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
İŞKUR üzerinden ilan edilen güvenlik görevlisi alım ilanlarına başvurular her bir kadro için farklı gösteriyor. Bunun nedeni ilanın farklı kurum, kuruluş yada firma tarafından yayımlanmış olması. Bazı kurumlar adayların lise mezunu olmasını talep ederken bazı kurumlar önlisans yada lisans mezunu olma şartı talep ediyorlar. Bunların dışında adayların sağlamaları gereken en önemli koşul ise sertifika. Adayların geçerli sertifikaları olmaları ilk temel koşul. Bunun yanında genel koşulların sağlanması gerekiyor.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Silahlı, Silahsız Güvenlik Görevlisi alım ilanlarına İŞKUR üzerinden başvuru yapacak adaylar öncelikle aşağıda yer alan bağlantıdan duyurulara ulaşacaklar.
Genel güvenlik görevlisi alımı kadrosu için verilen bağlantı üzerinden sadece kadro adını değiştirerek diğer ilanlara ulaşabilirsiniz. Örneğin genel güvenlik görevlisi yazan yere güvenlik görevlisi silahlı yazın ve arayın. Daha sonra bu bağlantıdan kendilerine uygun ilan bulan adaylar başvurularını ya İŞKUR üzerinden yada firmanın ilan metninde yer alan adrese şahsen yapacaklar.
İŞKUR Genel Güvenlik Görevlisi alım ilanları için TIKLAYIN
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir. Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılınabilir. Öncelikle silahlı ve silahsız olmak üzere iki çeşit özel güvenlikçi bulunmaktadır. Bu ikisi için de aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır.
Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.