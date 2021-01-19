Bu çerçevede vatandaşların kendi durumlarına göre Sosyal Güvenlik Uzmanlarına yönelttikleri soruları ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz. Bu hesaplamalar ve uzman yanıtları kendi emekliliğini için fikir oluşturabilir.

Ekim 1978 doğumluyum sigorta giriş tarihim 1995. Bugün için 7025 günüm bulunmaktadır. Ne zaman emekli olabilirim?

Priminiz yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de sigorta başlangıcınız 23 Kasım'dan önceki bir tarih ise 55, sonraki bir tarih ise 56 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.