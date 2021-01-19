O tarihe dikkat edin! Bugün emekli olun! Vatandaşlar SGK'dan daha önceki isimleriyle Bağ Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığından ne zaman emekli olabileceklerini artık basitlikle öğrenebiliyorlar. Yıllarca çalışıp emekli olmanın hayalini kuran vatandaşlar, prim gün sayısını denetleyebilir ve böylece ne zaman emekli olacağını rahatlıkla bilebilir. Haberimizde siz okuyucularımıza emeklilik hesaplaması sual yanıt ile emeklilik tarihiniz hakkında bilgi veriyoruz. Emeklilik yaşı iki farklı kritere göre çeşitlilik göstermektedir. Yaş sınırı kadınlara ve erkeklere göre farklılık gösterdiği gibi sigorta başlangıç tarihine göre de değişebilmektedir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
İŞE BAŞLAMA, PRİM, GÜN VE YAŞ ŞARTI İLE EMEKLİLİK
İşe başlama tarihi, prim sayısı, gün sayısı ve yaş hesabı ile emeklilik kişiden kişiye göre değişiyor. Çalışma hayatına dair çok sayıda faktör emeklilik yaşına, süresine ne zaman emekli olunacağına doğrudan etki ediyor. Öyle ki o etmenler her vatandaş için değişiyor.
Bu çerçevede vatandaşların kendi durumlarına göre Sosyal Güvenlik Uzmanlarına yönelttikleri soruları ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz. Bu hesaplamalar ve uzman yanıtları kendi emekliliğini için fikir oluşturabilir.
Ekim 1978 doğumluyum sigorta giriş tarihim 1995. Bugün için 7025 günüm bulunmaktadır. Ne zaman emekli olabilirim?
Priminiz yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de sigorta başlangıcınız 23 Kasım'dan önceki bir tarih ise 55, sonraki bir tarih ise 56 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
54 Yaşında Emeklilik
1 Kasım 1969 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 15 Mayıs 1993. 5700 gün primim var. Ne zaman emekli olurum?
Emeklilik için 25 yıl sigorta süresi, 5675 gün prim ve 54 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 54 yaşı dolduracağınız 1 Kasım 2023'te emekli olabilirsiniz.
Emekli Sandığı ve SSK ile Emeklilik
2 Eylül 1976 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim Haziran 1995. 1036 gün prim ödemem var. 3 Temmuz 2003'te Emekli Sandığı'nda memur olarak işe başladım. Halen çalışmaktayım. Ne zaman emekli olabilirim?
Emekli Sandığı'ndan emekli olmak için 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Ara vermeden Eylül 2025'e kadar çalışarak hizmet sürenizi 25 tam yıla tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız 2 Eylül 2036'da Emekli Sandığı'ndan emekli olabilirsiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1971 doğumluyum, 1 Şubat 1986 sigorta girişliyim, 6400 günüm bulunuyor. Nasıl ve ne zaman emekli olabilirim? H.İ.Y.
İşe girişiniz stajyerlik girişi değil de normal çalışan girişi ise 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. Bakıldığında emeklilik şartlarınızın tümü tamamlanmış. Hemen emekli olabilirsiniz. Hayırlı olsun.
01.09.1971 doğumluyum. SSK girişim 24.09.2005, başlangıç çocuklardan sonra, 2 çocuğum bulunuyor. E.A.
2005 yılındaki başlangıcınıza göre en az 4500 prim gün, 25 yıl, 58 yaştan kısmi, yine 58 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz.
Başlangıçtan önceki doğumları borçlanamazsınız.
02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997'de askere gittim. N.K.
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
Ben engelliyim. Vergi indiriminden nasıl faydalanırım? D. EREN
Engeli bulunanların normal çalışanlardan daha önce emekli olabilme imkanı var. Engelli durumundan emekli olabilmek için en az yüzde 40 oranında engelinizin olması ve bunu hastane raporu ile belgelemeniz şarttır. Emeklilik hesaplamalarında engel oranı, sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısı dikkate alınmaktadır.
21.06.1970 doğumluyum, sigorta girişim 21.01.1992, askerliğimi sigorta başlangıcından önce yaptım. Ne kadar askerlik borçlanması yapmam gerekiyor? M.A. AROSKAY
İşe başlangıcınıza göre, 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. 8 aylık askerlik borçlanıp ödeyerek 52 yaşa tabi olabilirsiniz. Bu durumda toplamda 5525 prim günü tamamlayarak 52 yaşınızın dolacağı 21.06.2022 tarihinde emekli olabilirsiniz.
29.06.1991 tarihinde askere gittim. 16.09.1992 tarihinden itibaren Bağ-Kur'luyum. Doğum tarihim 1971'dir. R.A.
Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 53 yaşa tabisiniz. 16 aylık askerlik borçlanması ile 52 yaşa tabi olursunuz. Bu durumda doğum gününüzün gün ve ayına göre 2023 yılında emekli olabilirsiniz.
Doğum tarihim 01.12.1975, SSK giriş 03.11.1993, prim 7600 gün, ne kadar askerlik borçlanması yapmalıyım? Sedat E.
SSK girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve prim gün sayınız tamamlanmış ancak 54 yaşınız 2029 yılında dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 01.12.2029 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmak yaşınızı geriye çekmez.
02.02.1969 doğumluyum. 30.11.1994'ten sigortam var. Sonrasında 10 yıl Bağ-Kur devam ediyor. Sigortaya 3.5 yıl prim ödersem ne zaman emekli olurum? D. ÖZ
SSK'dan 55 yaşa tabisiniz. Aralıksız 3.5 yıl öderseniz 1261 gün ödeyince emekli olabilirsiniz. O tarihte yaşla ilgili bir sorununuz da kalmaz.
Kadınlar için Emeklilik Yaşı
01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olduysanız 58 yaş ve 7200 gün şartı ile emekli olabiliyorsunuz. Ancak bu tarihlerdeki önemli ayrıntı, emekliliği hak etmek için 7200 iş gününü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamış olmanızdır.
3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini;
– 23.05.2002 tarihi öncesinde tamamlamış durumunda 50 yaşında,
– 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasındaysa 52 yaşında,
– 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasındaysa 54 yaşında,
– 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasındaysa 56 yaşında,
– 24.05.2011 tarihinden sonraysa 58 yaşında, 3600 gün ile emekli olabilirsiniz.
Eğer sigortalı olma tarihiniz 08.09.1999 ile 30.04.2008 arasındaysa, 4500 iş günü 25 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaşını tamamlamanız durumunda SSK yaş haddinden emekli olabilirsiniz.
SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 01.05.2008 tarihi ve sonrası ise 5400 gün 61 yaşı tamamlamış olmanız emekli olaya hak kazandırır. Ancak bu tarihten sonra girişi olanlar kademeli geçişe tabidir. 400 günden 61 yaşında emekli olabilmek için 5400 günü 31.12.2035'e kadar tamamlamış olmanız gereklidir.
Erkekler için Emeklilik Yaşı
* Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 08.09. 1976'dan önce olan erkek sigortalılar;
– 55 yaşını ve en az 5000 prim gününü doldurmuş olmalı
55 yaşını doldurmamış olanlar ise, 25 yıl sigortalı olup yine en az 5000 gün prim ile malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirmiş olmalılar.
* Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 08.09.1999 günü ve sonrası olan erkek sigortalılar;
– 60 yaşını ve en az 7000 prim gününü doldurmuş olmalılar.
08.09.1999 yılı sonrası sigorta başlangıcı olanların sigortalılık süre şartı bulunmamaktadır. 7000 iş günü ve 60 yaş şart yeterlidir.
60 yaşını geçen, 25 yıl sigortalı olan ve en az 4500 gün prim ödeyen çalışanlar da emekli olabilirler.
* Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 01.05.2008 günü ve sonrası olan erkek sigortalılar;
Normal emeklilik şartları:
Sigortalılıklarını 7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo şu şekildedir;
1) 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş
2) 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş
3) 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş
4) 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş
5) 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş
6) 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş
SSK'dan 5400 gün ile emeklilik şartları:
İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4A bendi yani SSK kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır.
Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.
Diğerleri ise:
– 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64 yaş
– 01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 yaş olarak uygulanır.
Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.
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