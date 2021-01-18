Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.01.2021 13:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.01.2021 13:56
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Çalışan annelere 2021'de doğum desteği ne kadar? On binlerce çalışana büyük destek müjdesi

    Asgari ücretle birlikte bazı maaş ve ödemelerde de değişim yaşandı. Doğum paraları da değişen ücretler arasında yer aldı. Çalışan anneler iş göremezlik ödeneği alırken, çalışmayan anneler için ise ve var. Peki yeni yılla birlikte annelere ödenecek destekler ne kadar olacak? İş göremezlik ödeneği, doğum parası ve diğer yardımlar ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Müdürü tüm detayları sizler için hesapladı. İşte detaylar...

    FARUK ERDEM
    takvim.com.tr
    On binlerce çalışana 9429 TL destek müjdesi

    Asgari ücretin artmasıyla birlikte annelerin doğum paraları da yükseldi. Çalışan anneler iş göremezlik ödeneği alırken çalışmayanlar için de süt parası ve doğum yardımı var. Faruk Erdem 2021 yılında annelere ödenecek doğum parası ve diğer yardımları hesapladı.

    2020 yılının sonunda belirlenen ve 2021 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret birçok ödeme ve borçlanmayı da değiştirdi. Bunlardan birisi de annelere ödenen doğum yardımları. Asgari ücret 2021 yılında brüt olarak 3.577,50 TL olurken net ücret ise 2.825,90 TL olarak uygulanacak. Ödemeler ve borçlanmalar hesaplanırken brüt asgari ücret baz alınıyor.

    ANNELERE ÜÇLÜ DESTEK
    Ülkemizde annelere pek çok konuda destek veriliyor. Bunların başında da doğum yardımları ve izinleri geliyor. Çocuğu olanlara doğum yardımı ve emzirme ödeneği verilirken; çalışanlara doğum izninde oldukları sürenin parası da devlet tarafından ödeniyor. Anneler eğer çalışıyorlarsa doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 hafta izinli sayılıyorlar.

    Bu süre doktor raporlarıyla uzatılabiliyor. Ayrıca anneler doğumdan sonra işe başladıklarında süt izni de kullanabiliyor. Yine isteyen anneler çocuk sayısına göre belli bir süre yarım mesai çalışıp tam maaş alabiliyor. Ayrıca ücretsiz izin de kullanabiliyor. İzinli ya da raporlu olduğu 16 hafta ya da bir başka ifadeyle 112 gün süresince ise annelere iş göremezlik ödeneği veriliyor.

    ÖDENEKLER ZAMLANDI
    Yeni yılda asgari ücretin artmasıyla iş göremezlik ödeneğinin en az tutarı da arttı. Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği bin 580 lira artışla 7 bin 324 liradan 8 bin 904 liraya yükselmiş oldu. Böylece en düşük doğum rapor parası 8 bin 904 lira oldu. Annelerin aldıkları brüt maaş yükseldikçe bu rakamda artacak.

    İLK ALTIN DEVLETTEN
    Çalışsın-çalışmasın tüm annelere verilen doğum yardımının tutarı ise ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira. Emzirme ödeneği yani süt parası için de kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. Her yıl bu ödenek yeniden belirleniyor. 2020'de tutar 202 liraydı. Bu yılın tutarının 225 lira olarak açıklanması bekleniyor. Buna göre, ilk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anne devletten 9 bin 429 lira alabilecek.

    Asgari ücretli bir annenin doğum parası şöyle hesaplanıyor:

    Brüt maaş: 3.577,50
    Son 3 aylık brüt maaş toplamı: 10.732,5
    1 günlük brüt ücret: 119,25 TL
    112 günlük brüt ücret: 13.356 TL
    Ödenecek rapor parası (2/3): 8.904 TL

    MAAŞLARA GÖRE ANNELİK YARDIMLARI

    Brüt maaş: 3.577,50
    İş göremezlik ödeneği: 8.904,00
    Süt Parası: 225
    Doğum yardımı: 300
    Toplam: 9.429

    Brüt maaş: 3.600
    İş göremezlik ödeneği: 8.960,00
    Süt Parası: 225
    Doğum yardımı: 300
    Toplam: 9.485

    Brüt maaş: 3.800
    İş göremezlik ödeneği: 9.457,77
    Süt Parası: 225
    Doğum yardımı: 300
    Toplam: 9.982,77

    Brüt maaş: 4.000
    İş göremezlik ödeneği: 9.955,55
    Süt Parası: 225
    Doğum yardımı: 300
    Toplam: 10.480,55

    Brüt maaş: 4.200
    İş göremezlik ödeneği: 10.453,33
    Süt Parası: 225
    Doğum yardımı: 300
    Toplam: 10.978,33



    Brüt maaş: 4.400
    İş göremezlik ödeneği: 10.951,11
    Süt Parası: 225
    Doğum yardımı: 300
    Toplam: 11.476,11



    Brüt maaş: 4.600
    İş göremezlik ödeneği: 11.448,88
    Süt Parası: 225
    Doğum yardımı: 300
    Toplam: 11.973,88



    Brüt maaş: 5.000
    İş göremezlik ödeneği: 12.444,44
    Süt Parası: 225
    Doğum yardımı: 300
    Toplam: 12.969,44

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Çalışan annelere 2021'de doğum desteği ne kadar? On binlerce çalışana büyük destek müjdesi